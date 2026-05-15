Світоліна – Гофф: де дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі

У суботу, 16 травня, лідерка українського тенісу Еліна Світоліна проведе фінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в Римі проти американки Коко Гофф.

Зустріч відбудеться на головній арені Campo Centrale спорткомплексу Foro Italico у столиці Італії орієнтовно о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу проводитиметься каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Зазначимо, що тенісистки провели між собою 5 очних поєдинків, у яких 3 перемоги здобула Світоліна. Українка тріумфувала в обох зустрічах цього сезону: на хардових кортах Australian Open та Дубая.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427), у третьому раунді розібралася з американкою Гейлі Баптіст (25).

В 1/8 фіналу Еліна перемогла чешку Ніколу Бартункову (94), а у чвертьфіналі здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. У півфіналі Світоліна вперше обіграла на грунті знану майстриню цього покриття, Ігу Швьонтек із Польщі (3).