Світоліна не впоралася з Рибакіною у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9) поступилася представниці Казахстану Єлені Рибакіній у півфіналі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 4:6.

Перший сет здебільшого проходив у рівній боротьбі. Після обміну брейками на початку партії тенісистки довгий час тримали свої подачі. Розв'язка настала за рахунку 5:5, коли важкий гейм на подачі Світоліної зуміла забрати Рибакіна. Потужна перша подача дозволила казахстанці впевнено подати на сет – 5:7.

А у другій партії такої боротьби вже не було. Все, що вдалося Еліні – це відіграти три гейми за рахунку 1:5, включно з двома матч-пойнтами, однак врятувати матч не вийшло.

За поєдинок Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і 1 брейк. Її суперниця виконала 6 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал, 14 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 6:4

Тенісистки зустрічалися всьоме, на рахунку українки три перемоги. У фінальному матчі змагань Рибакіна зіграє проти лідерки світового рейтингу, "нейтралки" Аріни Сабалєнки, яку здолала у фіналі Australian Open 2026.

Вихід у півфінал став для Світоліної другим у кар'єрі в Індіан-Веллсі після 2019 року. Загалом Еліна провела свій 14 півфінал "тисячників" у кар'єрі, 6 з яких вона виграла.

Цей результат дозволить одеситці з наступного тижня піднятися на восьму позицію в рейтингу WTA.

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82).

В 1/8 фіналу суперниця українки, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету. У чвертьфіналі Еліна сенсаційно здолала другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.