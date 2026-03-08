Світоліна не без проблем пробилася до третього кола турніру в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (9) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У другому раунді змагань перша ракетка України у непростому поєдинку перемогла 38-річну німкеню Лауру Зігемунд (55).

Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(5), 4:6, 6:3.

Світоліна впевнено розпочала матч, вирвавшись уперед 3:0. Однак у середині сету ситуація вирівнялася, адже українка робила забагато невимушених помилок. Перша партія дійшла до тай-брейку, на якому Еліна весь час була на крок попереду й у підсумку забрала сет.

Надалі так само точилася рівна гра. Кінцівку другої партії впевненіше провела Зігемунд, яка з п'ятої спроби реалізувала сет-пойнт і зрівняла рахунок – 4:6.

Напруженою вийшла й третя партія протистояння. В обміні брейками на одну подачу суперниці більше вдалося взяти Еліні, а потім прийняти на матч – 6:3.

За поєдинок Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Огляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 8 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 7:6(5), 4:6, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала українка. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти американки Ешлін Крюгер (82).

Нагадаємо, що у третій раунд турніру в Індіан-Веллсі вийшла інша українка, Марта Костюк (28). Даяна Ястремська (52) вже закінчила виступи на змаганні.