Костюк виграла перший матч після травми й вийшла у третє коло в Індіан-Веллсі

Марта Костюк (28) вдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, обігравши в матчі другого кола місцеву тенісистку Тейлор Таунсенд (87).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Костюк проводила перший матч за півтора місяці після травми ноги, отриманої на Australian Open. Таунсенд же перед турніром в Індіан-Веллсі вперше в кар'єрі зіграла в фіналі змагання рівня WTA 250 в Остіні, а в першому колі "тисячника" легко обіграла непросту чешку Марі Бузкову (33).

Тож поєдинок не очікувався легким для Марти, для якої матч другого раунду був першим на турнірі.

Однак виявилося, що Костюк добре відновилася й на корті диктувала умови своїй суперниці. В обох партіях особливих шансів для Таунсенд не проглядалося, і Костюк впевнено пройшла далі.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Огляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 8 березня

Марта Костюк (Україна) – Тейлор Таунсенд (США) 6:3, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази перемагала українка. У наступному колі змагань Костюк зіграє проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану.

Нагадаємо, що окрім Марти в Індіан-Веллсі з українок виступає Еліна Світоліна (9), яка в ці хвилини проводить матч другого кола проти німкені Лаури Зігемунд (55). Даяна Ястремська вже закінчила виступи на змаганні.