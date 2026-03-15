Проти лому не знайшлося прийому: визначилася переможниця турніру в Індіан-Веллсі

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка стала чемпіонкою турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У фінальному матчі білоруска обіграла ексросіянку, а нині представницю Казахстану Єлену Рибакіну (3).

Гра тривала 2 години 34 хвилини і закінчилася з рахунком 3:6, 6:3, 7:6(6).

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Фінал, 15 березня

Тенісистки зустрічалися вшістнадцяте, дев'ять перемог на рахунку Сабалєнки. Проте в останніх двох матчах, у фіналах Підсумкового турніру-2025 та Australian Open-2026 сильнішою була Рибакіна.

За підсумками турніру представниця Казахстану вперше в кар'єрі підніметься на другу сходинку світового рейтингу, посунувши звідти польку Ігу Швьонтек.

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна поступилася у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі саме Рибакіній.