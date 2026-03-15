Світоліна знаходиться серед лідерок у Чемпіонській гонці WTA

Станіслав Матусевич — 15 березня 2026, 23:05
Після завершення турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна (9) посідає четверту позицію в Чемпіонській гонці WTA. Стільки ж очок (2190) набрала й американка Джессіка Пегула (5), однак вона знаходиться вище через здобуття престижного титулу в Дубаї.

Чемпіонська гонка являє собою суму набраних очок тенісистками за поточний сезон. Вісім найкращих спортсменок за результатами року візьмуть участь у Підсумковому турнірі, який пройде на початку листопада в саудівському Ер-Ріяді.

Лідирує в Чемпіонській гонці переможниця Australian Open казахстанка Єлена Рибакіна.

Чемпіонська гонка станом на 15 березня

  1. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3093;
  2. Аріна Сабалєнка (-) – 2800;
  3. Джессіка Пегула (США) – 2190;
  4. Еліна Світоліна (Україна) – 2190;
  5. Вікторія Мбоко (Канада) – 2712;
  6. Кароіна Мухова (Чехія) – 1555;
  7. Мірра Андрєєва (-) – 1248;
  8. Коко Гофф (США) – 1045;
  9. Аманда Анісімова (США) – 1010;
  10. Іга Швьонтек (Польща) – 1010.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дійшла до півфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі. Переможницею змагань стала "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

