Світоліна знаходиться серед лідерок у Чемпіонській гонці WTA

Після завершення турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі українська тенісистка Еліна Світоліна (9) посідає четверту позицію в Чемпіонській гонці WTA. Стільки ж очок (2190) набрала й американка Джессіка Пегула (5), однак вона знаходиться вище через здобуття престижного титулу в Дубаї.

Чемпіонська гонка являє собою суму набраних очок тенісистками за поточний сезон. Вісім найкращих спортсменок за результатами року візьмуть участь у Підсумковому турнірі, який пройде на початку листопада в саудівському Ер-Ріяді.

Лідирує в Чемпіонській гонці переможниця Australian Open казахстанка Єлена Рибакіна.

Чемпіонська гонка станом на 15 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3093; Аріна Сабалєнка (-) – 2800; Джессіка Пегула (США) – 2190; Еліна Світоліна (Україна) – 2190; Вікторія Мбоко (Канада) – 2712; Кароіна Мухова (Чехія) – 1555; Мірра Андрєєва (-) – 1248; Коко Гофф (США) – 1045; Аманда Анісімова (США) – 1010; Іга Швьонтек (Польща) – 1010.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дійшла до півфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі. Переможницею змагань стала "нейтральна" Аріна Сабалєнка.