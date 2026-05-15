Попереду боротьба за ювілейний титул: Світоліна зіграє 25-й фінал на рівні WTA-туру

Денис Іваненко — 15 травня 2026, 10:21
У ніч із 14 на 15 травня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 в Римі, здолавши зіркову Ігу Швьонтек (3) з рахунком 6:4, 2:6, 6:2.

Для нашої тенісистки це буде шоста гра за титул на рівні "тисячників" і вже друга у 2026 році. Наприкінці зими вона поступилась Джессіці Пегулі в Дубаї, а в інших матчах ставала чемпіонкою.

Загалом на рівні WTA українка зіграє у 25-му фіналі. Вона буде боротись за свій 20-й титул.

На ґрунті Світоліна сім разів боролась за трофей і має ідеальну статистику. В кожному протистояння саме вона ставала чемпіонкою.

Еліна є дворазовою чемпіонкою Риму. Вона здобувала перемоги на цьому "тисячнику" у 2017 та 2018 роках, в обох випадках перегрававши у фіналі Сімону Халеп.

Нагадаємо, що суперницею українки у фіналі стане американка Коко Гофф (4). Матч відбудеться 16 травня та розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом.

