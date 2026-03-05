Ястремська успішно стартувала на турнірі в Індіан-Веллсі, здолавши третю ракетку Китаю

Даяна Ястремська (52) без проблем пробилась у друге коло "тисячника" в Індіан-Веллсі.

Українка в 1/64 фіналу переграла представницю Китаю Шуай Чжан (62). Гра тривала 61 хвилину та завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок одеситка зробила п'ять ейсів і стільки ж подвійних помилок. Вона реалізувала 5 з 8 брейк-пойнтів, а сама віддала дві свої подачі.

WTA 1000, Індіан-Веллс, хард

Призовий фонд: $18 831 450

Перше коло, 5 березня

Даяна Ястремська (Україна) – Шуай Чжан (Китай) 6:3, 6:2

Зазначимо, що це було п'яте очне протистояння між тенісистками. В ньому українка здобула другу перемогу.

Відеоогляд матчу Ястремська – Чжан

У наступному колі змагань Даяна зіграє проти представниці Філіппін Александри Еали (32). Вони зустрічались у червні 2025 року в Істборні й тоді одеситка поступилась у двох сетах.

Нагадаємо, що напередодні визначилися переможці на змаганнях змішаних пар в Індіан-Веллсі.