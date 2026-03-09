Гофф не дограла матч проти кривдниці Ястремської у третьому колі в Індіан-Веллсі

Четверта ракетка світу Коко Гофф не зуміла дограти матч проти Александри Еали (32, Філіппіни) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

У другому сеті за рахунку 2:6, 0:2 американка ухвалила рішення припинити боротьбу через травму лівої руки.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 9 березня

Александра Еала (Філіппіни) – Коко Гофф (США) 6:2, 2:0, відмова Гофф

Тенісистки зустрічалися вдруге, перший матч виграла американка. Гофф лише вдруге в кар'єрі знялася під час поєдинку (вперше з Цинциннаті-2022).

У наступному колі змагань Еала протистоятиме чешці Лінді Носковій (14).

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Індіан-Веллсі українка Даяна Ястремська програла саме Еалі у тригодинному поєдинку.