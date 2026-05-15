Швьонтек – про поразку від Світоліної: Еліна виступила дуже добре

Третя ракетка світу з Польщі Іга Швьонтек прокоментувала свою поразку в півфіналі турніру серії WTA 1000 у Римі від українки Еліни Світоліної.

Слова польки наводить Tennis Temple.

"Якщо дивитися з точки зору того, як я почувалася, наприклад, у США, то турнір у Римі став для мене кроком уперед. Я думаю, що цей матч і наш поєдинок з Еліною в Індіан-Веллсі суттєво відрізнялися. Тоді, коли одна з нас перемагала, інша наче трохи билася головою об стіну, перепрошую за відвертість. Ми обидві сьогодні грали набагато краще, а тоді – не дуже добре.

Звісно, я хочу більшого, але гра в теніс усе ще приносить мені задоволення. А це не настільки очевидно, і не варто сприймати це як щось гарантоване. Мені прикро за цей матч, але Еліна сьогодні виступила дуже добре. Вчора, проти Єлени Рибакіної, їй також довелося зіграти чудово, хоча я не дивилася цей поєдинок. Видно, як добре вона виступає в цьому сезоні", – віддала належне суперниці Швьонтек.