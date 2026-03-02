Стародубцева без шансів програла у півфіналі кваліфікації в Індіан-Веллсі
Юлія Стародубцева (101) не зуміла вийти в основну сітку турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, поступившись у півфіналі кваліфікації місцевій тенісистці Ельвіні Калієвій (154).
Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 1:6.
За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 1 брейк. Її суперниця виконала 5 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Ельвіна Калієва (США) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:1
Тенісистки раніше не зустрічалися.
В основній сітці турніру в Індіан-Веллсі виступлять українки Еліна Світоліна (9), Марта Костюк 28) і Даяна Ястремська (49). Змагання відбуватимуться з 4 по 15 березня.
Нагадаємо, що два тижні тому Юлія Стародубцева теж поступилася у півфіналі кваліфікації іншого "тисячника" в Дубаї.