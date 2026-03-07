Пішла пакувати валізу: Ястремська вилетіла з другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Даяна Ястремська (52) поступилась у трьох сетах 32-й ракетці світу з Філіппін Александрі Еалі у рамках 1/32 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі.
Поєдинок тривав 2 години та 45 хвилин.
За матч українська тенісистка зробила 8 подач навиліт та допустилась аж 15 подвійних помилок.
Даяна покинула турнір, на якому успішно стартувала з перемоги над китаянкою Шуай Чжан.
WTA 1000, Індіан-Веллс, хард
Призовий фонд: $18 831 450
Друге коло, 7 березня
Даяна Ястремська (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 5:7, 6:4, 5:7
Філіппінка у наступному колі турніру зіграє проти четвертої ракетки планети Коко Гофф. Американка в 1/32 фіналу у двох сетах "закрила" Каміллу Рахімову, яка виступає за Узбекистан (6:3, 7:6).
У неділю, 8 березня, свій матч другого раунду в Індіан-Веллсі проведуть Марта Костюк та Еліна Світоліна. Їх суперницями будуть американка Тейлор Таунсенд та німкеня Лаура Зігемунд відповідно.