Чинна чемпіонка з Росії залишила турнір в Індіан-Веллсі на стадії третього кола

Так звана "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (8) не зуміла захистити минулорічний титул на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У третьому колі змагань вона поступилася представниці Чехії Катерині Синяковій (44).

Рахунок майже тригодинного протистояння – 4:6, 7:6(5), 6:3.

Росіянка за матч припустилася 10 подвійних та 75 невимушених помилок.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 10 березня

Катерина Синякова (Чехія) – Мірра Андрєєва (-) 4:6, 7:6(5), 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Синякова зіграє проти українки Еліни Світоліної (9).

Нагадаємо, що Світоліна впевнено обіграла американку Ешлін Крюгер у своєму матчі третього кола змагань в Індіан-Веллсі.