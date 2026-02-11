Мілан-Кортіна-2026. 11 лютого. Текстова трансляція

У середу, 11 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 8 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич провів перші тренування на Олімпійських іграх 2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".