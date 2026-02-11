Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Українська біатлоністка розбила телефон, який їй подарували на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 11 лютого 2026, 11:12
Українська біатлоністка розбила телефон, який їй подарували на Олімпіаді-2026
Олександр Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина розповіла, що з телефоном, який подарували на Олімпійських іграх-2026, сталась неприємна історія.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Меркушина-молодша розбила екран олімійського смартфону Samsung, який вона презентувала фанам декілька днів тому.

Олександра Меркушина розбила олімпійський смартфон
Олександра Меркушина розбила олімпійський смартфон
Скриншот

Спортсменка запропонувала своїм підписникам вгадати, що ж сталось з її телефоном. Фанати відзначились фантазією, вигадавши креативні відповіді на запитання біатлоністки.

Хтось кумедно припустив, що Олександра використала смартфон замість мішені, а були й такі, хто заговорив про битву Samsung та Apple.

Відзначимо, що Меркушина-молодша вже дебютувала на Олімпіаді-2026 у змішаній естафеті, де Україна фінішувала 8-ю. Олександра була фінішеркою команди. Під час гонки українка зазнала прикрого падіння.

11 лютого 21-річна біатлоністка візьме участь в індивідуальній гонці, яка розпочнеться о 15:15 (за київським часом). Олександра вийде на старт під 13-м номером. Також Україну у цій гонці представлять: Юлія Джима (31), Христина Дмитренко (45) та Дарина Чалик (78). 

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Олімпійські ігри 2026 Олександра Меркушина

Олександра Меркушина

Мілан-Кортіна-2026. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Україна визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Меркушина – про падіння в естафеті: Розумію, що лечу по снігу на животі
Франція виграла першу біатлонну гонку на ОІ-2026, Україна фінішувала 8-ю
Мілан-Кортіна-2026. Змішана естафета. Онлайн-трансляція

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік