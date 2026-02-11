Українська біатлоністка розбила телефон, який їй подарували на Олімпіаді-2026

Українська біатлоністка Олександра Меркушина розповіла, що з телефоном, який подарували на Олімпійських іграх-2026, сталась неприємна історія.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Меркушина-молодша розбила екран олімійського смартфону Samsung, який вона презентувала фанам декілька днів тому.

Олександра Меркушина розбила олімпійський смартфон Скриншот

Спортсменка запропонувала своїм підписникам вгадати, що ж сталось з її телефоном. Фанати відзначились фантазією, вигадавши креативні відповіді на запитання біатлоністки.

Хтось кумедно припустив, що Олександра використала смартфон замість мішені, а були й такі, хто заговорив про битву Samsung та Apple.

Відзначимо, що Меркушина-молодша вже дебютувала на Олімпіаді-2026 у змішаній естафеті, де Україна фінішувала 8-ю. Олександра була фінішеркою команди. Під час гонки українка зазнала прикрого падіння.

11 лютого 21-річна біатлоністка візьме участь в індивідуальній гонці, яка розпочнеться о 15:15 (за київським часом). Олександра вийде на старт під 13-м номером. Також Україну у цій гонці представлять: Юлія Джима (31), Христина Дмитренко (45) та Дарина Чалик (78).