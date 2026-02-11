Українська правда
Словаччина сенсаційно обіграла Фінляндію на Олімпійських іграх-2026

Микола Літвінов — 11 лютого 2026, 20:14
Словаччина сенсаційно обіграла Фінляндію на Олімпійських іграх-2026

Сьогодні, 11 лютого, стартував груповий етап чоловічого хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх-2026.

У першій же грі відбулась гучна сенсація – збірна Словаччини здобула впевнену перемогу над чемпіонами Олімпіади-2022, Фінляндією.

Рахунок у зустрічі відкрив 21-річний нападник Монреаля Юрай Слафковський. У другому періоді Еелі Толванен, що виступає за Сіетл, відновив паритет, однак долю зустрічі вирішила гра в 3 періоді.

Спочатку 20-річний нападник Далібор Дворський вивів словаків уперед, а дубль Юрая Слафковського подвоїв перевагу. Крапку в матчі поставив гравець московського Спартака Адам Ружичка, що закинув шайбу в порожні ворота.

Одним з героїв поєдинку став воротар Міннесоти та словацької національної команди Самуель Главай, який здійснив 39 сейвів протягом матчу.

У наступній грі на фінів очікує принциповий поєдинок зі збірною Швеції, який запланований на 13 лютого. Словаччина, що наразі очолює квартет B зустрінеться з господарем турніру, Італією.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, чоловіки
11 лютого, Група B

Словаччина – Фінляндія 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Згідно з форматом групового етапу переможець групи та найкраще друге місце вийде напряму до 1/4 фіналу, а інші команди пройдуть додатковий кваліфікаційний раунд.

О 22:10 відбудеться другий матч серед представників квартету B. Збірна Швеції зіграє з Італією.

Турнірна таблиця групи B

Standings provided by Sofascore

Напередодні Чемпіон розповідав історію хокейного турніру на зимовій Олімпіаді-1936 у нацистській Німеччині, який супроводжувався політичним тиском, пропагандою та гучними скандалами.

