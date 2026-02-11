Словаччина сенсаційно обіграла Фінляндію на Олімпійських іграх-2026
Сьогодні, 11 лютого, стартував груповий етап чоловічого хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх-2026.
У першій же грі відбулась гучна сенсація – збірна Словаччини здобула впевнену перемогу над чемпіонами Олімпіади-2022, Фінляндією.
Рахунок у зустрічі відкрив 21-річний нападник Монреаля Юрай Слафковський. У другому періоді Еелі Толванен, що виступає за Сіетл, відновив паритет, однак долю зустрічі вирішила гра в 3 періоді.
Спочатку 20-річний нападник Далібор Дворський вивів словаків уперед, а дубль Юрая Слафковського подвоїв перевагу. Крапку в матчі поставив гравець московського Спартака Адам Ружичка, що закинув шайбу в порожні ворота.
Одним з героїв поєдинку став воротар Міннесоти та словацької національної команди Самуель Главай, який здійснив 39 сейвів протягом матчу.
У наступній грі на фінів очікує принциповий поєдинок зі збірною Швеції, який запланований на 13 лютого. Словаччина, що наразі очолює квартет B зустрінеться з господарем турніру, Італією.
Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, чоловіки
11 лютого, Група B
Словаччина – Фінляндія 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Згідно з форматом групового етапу переможець групи та найкраще друге місце вийде напряму до 1/4 фіналу, а інші команди пройдуть додатковий кваліфікаційний раунд.
О 22:10 відбудеться другий матч серед представників квартету B. Збірна Швеції зіграє з Італією.
Турнірна таблиця групи B
Напередодні Чемпіон розповідав історію хокейного турніру на зимовій Олімпіаді-1936 у нацистській Німеччині, який супроводжувався політичним тиском, пропагандою та гучними скандалами.