Пінчук: У мене мурахи були після виступу Марсака на Олімпійських іграх 2026

Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Микола Дендак — 11 лютого 2026, 19:50
Кирило Марсак
Getty Images

Представниця України у танцях на льоду Марія Пінчук розхвалила виступ Кирила Марсака у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

За свій виступ у короткій програмі Марсак отримав 86.89 балів, що стало особистим рекордом спортсмена, та посів 11-те місце. Додамо, що цей результат є найкращим для України на Іграх з 1998 року.

"Марсак взагалі легенда нашої країни, я гадаю. В мене вчора мурахи були після його виступу. Тому йому респект. Думаю, що вся країна має ним пишатися, всі, хто слідкує за фігурним катанням", – сказала Пінчук.

Надалі Кирило виступить у довільній програмі, яка відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Його виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Нещодавно Кирило в коментарі Чемпіону розповів, що отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання Марія Пінчук Кирило Марсак

Марія Пінчук

