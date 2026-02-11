Пінчук: У мене мурахи були після виступу Марсака на Олімпійських іграх 2026

Представниця України у танцях на льоду Марія Пінчук розхвалила виступ Кирила Марсака у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026.

Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

За свій виступ у короткій програмі Марсак отримав 86.89 балів, що стало особистим рекордом спортсмена, та посів 11-те місце. Додамо, що цей результат є найкращим для України на Іграх з 1998 року.

"Марсак взагалі легенда нашої країни, я гадаю. В мене вчора мурахи були після його виступу. Тому йому респект. Думаю, що вся країна має ним пишатися, всі, хто слідкує за фігурним катанням", – сказала Пінчук.

Надалі Кирило виступить у довільній програмі, яка відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок – о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Його виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Нещодавно Кирило в коментарі Чемпіону розповів, що отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян.

