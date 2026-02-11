Українська правда
Італія здолала Швецію, США перемогли Чехію, Канада здобула перемогу над Німеччиною на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 11 лютого 2026, 23:07
У середу, 11 лютого, на Олімпійських іграх 2026 стартував чоловічий турнір з керлінгу, у межах якого відбулися матчі першої сесії групового етапу.

Центральним протистоянням став поєдинок між збірними Італії та Швеції, у якому італійці здобули впевнену перемогу над чинними олімпійськими чемпіонами з рахунком 7:6. Доля зустрічі вирішилася в останньому, 10-му енді, де господарі Ігор змогли втримати перевагу над скандинавами.

Збірна Канади у напруженій боротьбі переграла Німеччину з рахунком 7:6. Канадці дотиснули суперника у фінальному, 11-му екстра енді.

США вирвали мінімальну перемогу у команди Чехії з результатом 8:7. Американці поступалися по ходу матчу, проте завдяки вдалим діям у вирішальних ендах змогли переломити хід гри на свою користь та записати першу перемогу до свого активу.

Збірна Великої Британії продемонструвала найпереконливіший результат сесії, розгромивши Китай з рахунком 9:4. Британці домінували на доріжці протягом усієї зустрічі.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки, Груповий етап, Сесія 1

Швеція – Італія 6:7

Канада – Німеччина 7:6

Чехія – США 7:8

Китай – Велика Британія 4:9

