Двоборство. Єнс Лурос Офтебро завоював олімпійське золото, українці у топ-30

У середу, 11 лютого, відбувся перший медальний старт зимових Олімпійських ігор-2026 у лижному двоборстві – особистий Гундерсен на нормальному трампліні HS 107 з гонкою переслідування на 10 км.

Золото завоював норвежець Єнс Лурос Офтебро, який на фініші випередив австрійця Йоханнес Лампартера та фіна Еро Хірвонена.

Для Офтебро це друге олімпійське золото в кар’єри. В 2022 році в Пекіні він переміг у командному турнірі.

Україну в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Вони фінішували на 27 і 30 місцях відповідно з 36 учасників.

Підсумкові результати:

Наступний медальний старт у лижному двоборстві на Олімпіаді-2026 – особистий Гундерсен на великому трампліні HS 143. Він відбудеться у вівторок, 17 лютого.