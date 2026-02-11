Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Двоборство. Єнс Лурос Офтебро завоював олімпійське золото, українці у топ-30

Олег Дідух — 11 лютого 2026, 15:21
Двоборство. Єнс Лурос Офтебро завоював олімпійське золото, українці у топ-30
Єнс Лурос Офтебро
Getty images

У середу, 11 лютого, відбувся перший медальний старт зимових Олімпійських ігор-2026 у лижному двоборстві – особистий Гундерсен на нормальному трампліні HS 107 з гонкою переслідування на 10 км.

Золото завоював норвежець Єнс Лурос Офтебро, який на фініші випередив австрійця Йоханнес Лампартера та фіна Еро Хірвонена.

Для Офтебро це друге олімпійське золото в кар’єри. В 2022 році в Пекіні він переміг у командному турнірі.

Україну в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Вони фінішували на 27 і 30 місцях відповідно з 36 учасників.

Підсумкові результати:

Наступний медальний старт у лижному двоборстві на Олімпіаді-2026 – особистий Гундерсен на великому трампліні HS 143. Він відбудеться у вівторок, 17 лютого.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Лижне двоборство Єнс Лурос Офтебро

Олімпійські ігри 2026

"Блиск і золото" vs нарцисизму і аб’юзерства. Що не так з олімпійським турніром у танцях на льоду і про що забув Netflix
Попри заборону МОК: Гераскевич знову провів тренування в "шоломі пам'яті", показавши найкращий час серед усіх спортсменів
Росіяни атакували в соцмережах українського фігуриста напередодні його виступу на Олімпіаді
Олімпійське диво та неймовірна атмосфера: як українці працюють волонтерами в Мілан-Кортіна-2026
Український гірськолижник залишив меседж світу через заборону МОК змагатись на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті"

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік