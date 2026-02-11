Українська правда
Знаю, що все буде добре: Вонн – про третю операцію після падіння на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 11 лютого 2026, 22:30
Знаю, що все буде добре: Вонн – про третю операцію після падіння на Олімпіаді-2026
Ліндсі Вонн
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн прокоментувала свою третю операцію після травми, отриманої внаслідок падіння в швидкісному спуску на зимовій Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо, передаючи подяку партнерам по збірній та медперсоналу.

Свій коментар вона поширила на власній сторінці в Instagram.

"Сьогодні я перенесла третю операцію, і вона пройшла успішно. Сьогодні успіх має зовсім інше значення, ніж кілька днів тому. Я роблю прогрес, і хоча він повільний, я знаю, що все буде добре.
Я вдячна всім неймовірним медичним працівникам, друзям, родині, які були поруч зі мною, а також за прекрасну любов і підтримку від людей з усього світу. Також величезні вітання моїм товаришам по команді та всім спортсменам збірної США, які надихають мене і дають мені привід для радості".

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді, де ще раз упала.

Зауважимо, у Вонн виявили складний перелом лівої ноги. Батько легендарної спортсменки закликав її завершити кар'єру.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

