Італія виграла золото Олімпіади-2026 у чоловічих двійках, українці поза чільною десяткою

На Олімпійських іграх 2026 був розіграний комплект медалей у санному спорті в дисципліні чоловічих двійок.

Україну представляли два екіпажі: Ігор Гой і Назарій Качмар та Даниїл Марціновський і Богдан Бабура.

Реклама:

Гой і Качмар посіли 14 місце, а Марціновський і Бабура стали 16-ми.

Олімпійськими чемпіонами несподівано стали італійці Емануель Рідер та Сімон Кайнцвальднер. "Срібло" в австрійців Томаса Штоя і Вольфганга Кіндля.

Німці Тобіас Вендль та Тобіас Арльт, які вигравали "золото" у Сочі-2014, Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022, стали лише бронзовими призерами.

Раніше у змаганнях жіночих двійок українки Олена Стецьків та Олександра Мох посіли 7 місце, а олімпійськими чемпіонками стали італійські санкарки.

Зауважимо, що раніше український санкар Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одиночках.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.