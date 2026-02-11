Італія виграла золото Олімпіади-2026 у чоловічих двійках, українці поза чільною десяткою
На Олімпійських іграх 2026 був розіграний комплект медалей у санному спорті в дисципліні чоловічих двійок.
Україну представляли два екіпажі: Ігор Гой і Назарій Качмар та Даниїл Марціновський і Богдан Бабура.
Гой і Качмар посіли 14 місце, а Марціновський і Бабура стали 16-ми.
Олімпійськими чемпіонами несподівано стали італійці Емануель Рідер та Сімон Кайнцвальднер. "Срібло" в австрійців Томаса Штоя і Вольфганга Кіндля.
Німці Тобіас Вендль та Тобіас Арльт, які вигравали "золото" у Сочі-2014, Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022, стали лише бронзовими призерами.
Раніше у змаганнях жіночих двійок українки Олена Стецьків та Олександра Мох посіли 7 місце, а олімпійськими чемпіонками стали італійські санкарки.
Зауважимо, що раніше український санкар Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одиночках.
Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.