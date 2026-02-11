Українська правда
Мандзій та Туницька: Україна оголосила склад на олімпійську естафету в санному спорті

Микола Літвінов — 11 лютого 2026, 23:42
Мандзій та Туницька: Україна оголосила склад на олімпійську естафету в санному спорті

Тренерський штаб збірної України з санного спорту затвердив заявку на командну естафету, яка відбудеться в рамках Олімпійських ігор-2026.

  • 1-й етап: Юліанна Туницька (жіноча одиночка).
  • 2-й етап: Ігор Гой / Назарій Качмар (чоловіча двійка).
  • 3-й етап: Андрій Мандзій (чоловіча одиночка).
  • 4-й етап: Олена Стецків / Олександра Мох (жіноча двійка).

Змагання в командній естафеті пройдуть у четвер, 12 лютого. Початок заїздів заплановано на 19:30. Пряму трансляцію гонки покажуть платформи Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 лютого, український дует Олена Стецків та Олександра Мох здобули сьоме місце у фіналі жіночих двійок на Олімпійських іграх-2026. А Ігор Гой і Назарій Качмар посіли 14 сходинку у дисципліні чоловічих двійок.

Юліанна Туницька вчора, 10 лютого, здобула 18-те місце у жіночих одномісних санах відповідно.

Зауважимо, що раніше український санкар Андрій Мандзій показав найкращий результат в історії України в чоловічих одиночках.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

