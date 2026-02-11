Якщо ви хочете підтримати свою країну, ви маєте на це право: Тандреволл – про ситуацію із "шоломом пам'яті" Гераскевича

Норвезька біатлоністка Інґрід Ланнмарк Тандреволл прокоментувала свій виступ у індивідуальній гонці на Олімпійських іграх-2026, а також підтримала Україну, зокрема скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри тиск МОК продовжує виступати у шоломі із зображеннями загиблих на війні спортсменів.

Своїми думками вона поділилася у коментарі Tribuna.com.

"Чи маю я слова підтримки для українців? Ми посилаємо наші молитви, обійми і тепло. Ми пам'ятаємо про вас щодня. І ми змагаємося не тільки за норвезький прапор, а й за український. Відносно бану з боку МОК шолома Владислава Гераскевича, на якому зображені загиблі українські спортсмени, то я не чула про цю ситуацію поки. Але, знаєте, деякі люди кажуть, що потрібно розділяти спорт і політику. Але, чесно кажучи, дуже складно це розділити, тому що спорт використовується в політиці. Тому, думаю, як спортсменка: якщо ви хочете підтримати свою країну, ви маєте право це зробити", – сказала Тандреволл.

Нагадаємо, норвежка посіла лише 71-ше місце у гонці з 7 штрафними хвилинами.

"Так, думаю, це дуже складно змагатися на високогір'ї, але, насправді, ми були на високогір'ї перед гонками і спробували краще адаптуватися. Тому зараз було легше, ніж на ЧС, бо тоді ми приїхали прямо з Рупольдинга. Для мене це був дійсно хороший досвід, і, сподіваюся, буде все краще і краще", – підкреслила біатлоністка.

Раніше свою думку щодо шолому Гераскевича у інтерв'ю Чемпіону висловив легендарний французький ексбіатлоніст, а нині член МОК та представник комісії спортсменів МОК Мартен Фуркад