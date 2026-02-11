Американка Лемлі стала олімпійською чемпіонкою у лижному фрістайлі в дисципліні могул

У четвер, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у лжному фрістайлі в дисципліні могул серед жінок.

Чемпіонкою стала американка Елізабет Лемлі, результат якої склав 82,30, а срібною призеркою її землячка Джелін Кауф, яка набрала 80,77. "Бронза" в активі представниці Франції Перрін Лаффон, виступ якої судді оцінили в 78,00.

Для 20-річної Лемлі це перша олімпійська медаль в кар'єрі, вона також дворазова золота медалістка юнацьких Олімпійських ігор в індивідуальному парному могулі та у змішаній команді.

Водночас Кауф одна з найтитулованіших фрістайлісток світу в цій дисципліні, на Іграх в Пекіні вона двічі ставала срібною призеркою.

Перрін – олімпійська чемпіонка ОІ-2018, вона перша француженка, яка виграла олімпійське золото в могулі.

Олімпійські ігри-2026

Лижний фрістайл (могул), жінки

Другий фінал

Елізабет Лемлі (США) – 82 30 Джелін Кауф (США) – 80,77 Перрін Лаффон (Франція) – 78,00

Напередодні швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв супергігант.

Могул – вид змагань з лижного фрістайлу, спуск на гірських лижах по горбистому схилу (довжиною до 270 м), по максимально точній прямий, з обов'язковим виконанням двох стрибків. Горби (могули) розташовуються по трасі в шаховому порядку.

Судді оцінюють естетику спуску: якість, ритмічність поворотів, входження в трасу після стрибків і стрибки. На оцінку впливають складність стрибків, траєкторія, амплітуда, висота, швидкість входу, відриву, технічне виконання і приземлення. Час, за який спортсмен пройшов трасу за певною формулою, перераховують у бали.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.