Ще одному українському спортсмену заборонили використовувати шолом зі спеціальним дизайном під час ОІ-2026

Олексій Мурзак — 11 лютого 2026, 19:05
Олег Гандей
Міжнародний олімпійський комітет продовжує тиск на українських спортсменів, які виступають на Олімпійських іграх-2026.

Так, за інформацією Суспільне Спорт, шорт-трекіст Олег Гандей став третім атлетом, який отримав заборону на використання шолома зі спеціальним дизайном під час змагань.

"У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна.

Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда", – розповів Гандей.

Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Олімпійських іграх-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у двох дисциплінах в Італії – 500 м та 1500 м.

Нагадаємо, Міжнародний Олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку.

Пізніше МОК також заборонив виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians" (Будьте хоробрими, як українці) Катерині Коцар, яка представляє Україну у фрістайлі.

