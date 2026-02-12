Українська правда
"Я дуже хотіла, щоб він виступив": президентка МОК пояснила, чому дискваліфікували Гераскевича

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 12:38
Я дуже хотіла, щоб він виступив: президентка МОК пояснила, чому дискваліфікували Гераскевича
Владислав Гераскевич
Getty Images

Очільниця Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026.

Її слова цитує Reuters.

Уродженка Зімбабве заявила, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести. А саме вшанувати пам'ять спортсменів, яких вбила Росія.

Для цього українець хотів виступити в "шоломі пам'яті". Проте вона наголосила, що місце, де Гераскевич збирався його висловити, було неприйнятним.

"Гадала, це буде досить важливо: прийти сюди та поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, особливо я, не мають питань щодо самого меседжу, він потужний – це меседж пам'яті. Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив.


Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється", – сказала Ковентрі.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".

