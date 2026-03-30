Гераскевич подарував вишиванку зірковому голлівудському актору

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час особистої зустрічі вручив американському акторові Бену Стіллеру символічний подарунок – українську вишиванку, перетворивши цей момент на справжній жест культурної єдності.

Першим кадром, який опублікував спортсмен, стало фото з підписом:

"Тепер у Бена Стіллера є вишиванка".

Втім, згодом він поділився значно глибшими думками. У другому дописі скелетоніст назвав актора "нашим козаком" і згадав, наскільки вагомими були його фільми для цілого покоління.

"Наш козак. На цих чудових стрічках ми зростали – велика кількість неймовірних фільмів, які формували нас, дарували посмішки та підтримували у важкі моменти. На змагальному тижні Олімпійських ігор я також дивився фільм із паном Стіллером в одній з головних ролей. У ті дні, коли відбувався увесь хаос, пов'язаний зі скандалом, мені неймовірно приємно було побачити підтримку від цього легендарного актора, і я йому дуже вдячний за це. Але ще більш вдячний за солідарність з нашою країною, за підтримку людей, які постраждали від війни. Сьогодні мав честь вручити від себе частинку нашої української культури панові Стіллеру", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх саме через бажання вшанувати на змаганнях спортсменів, які загинули через російську агресію. Він збирався змагатись у "шоломі пам'яті", але не отримав дозвіл від МОК і був дискваліфікований.

Раніше повідомлялося, що Владислав виступив на панелі ООН "Зміни світ за моделлю Організації Об'єднаних Націй" у Нью-Йорку.