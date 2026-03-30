Гераскевич подарував вишиванку зірковому голлівудському актору

Богдан Войченко — 30 березня 2026, 23:51
Гераскевич подарував вишиванку зірковому голлівудському актору

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час особистої зустрічі вручив американському акторові Бену Стіллеру символічний подарунок українську вишиванку, перетворивши цей момент на справжній жест культурної єдності.

Першим кадром, який опублікував спортсмен, стало фото з підписом:

"Тепер у Бена Стіллера є вишиванка".

Втім, згодом він поділився значно глибшими думками. У другому дописі скелетоніст назвав актора "нашим козаком" і згадав, наскільки вагомими були його фільми для цілого покоління.

"Наш козак. На цих чудових стрічках ми зростали – велика кількість неймовірних фільмів, які формували нас, дарували посмішки та підтримували у важкі моменти.

На змагальному тижні Олімпійських ігор я також дивився фільм із паном Стіллером в одній з головних ролей. У ті дні, коли відбувався увесь хаос, пов'язаний зі скандалом, мені неймовірно приємно було побачити підтримку від цього легендарного актора, і я йому дуже вдячний за це. Але ще більш вдячний за солідарність з нашою країною, за підтримку людей, які постраждали від війни.

Сьогодні мав честь вручити від себе частинку нашої української культури панові Стіллеру", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, Гераскевича відсторонили від участі в Олімпійських іграх саме через бажання вшанувати на змаганнях спортсменів, які загинули через російську агресію. Він збирався змагатись у "шоломі пам'яті", але не отримав дозвіл від МОК і був дискваліфікований.

Раніше повідомлялося, що Владислав виступив на панелі ООН "Зміни світ за моделлю Організації Об'єднаних Націй" у Нью-Йорку.

