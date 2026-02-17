Олімпіада-2026. 17 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня
У вівторок, 17 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 7 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.
"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію одинадцятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.
Нагадаємо, що чоловічу естафету в біатлоні ви зможете подивитися наживо на нашому сайті або на YouTube-каналі Суспільне Спорт.