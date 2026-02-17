Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Двоборство. Єнс Лурос Офтебро оформив золотий дубль на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 17 лютого 2026, 15:12
Єнс Лурос Офтебро
У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх 2026 року було розіграно другий комплект нагород у лижному двоборстві – чоловіки змагалися в особистому Гундерсені на великому трампліні (HS 141/10 км).

Золото завоював норвежець Єнс Лурос Офтебро, який випередив австрійця Йоханнеса Лампартера та фіна Ілкку Херолу. Для Офтебро це друге золото на нинішній Олімпіаді та сумарно третє в кар'єрі. Лампартер завоював друге срібло.

Збірну України в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець, які посіли 30 та 31 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Третій і заключний комплект нагородо Олімпіади-2026 у лижному двоборстві буде розіграний у четвер, 19 лютого: спортсмени змагатимуться у командному спринті на великому трампліні.

