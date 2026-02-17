Українська правда
Фінал з жіночого сноуборду-слоупстайлу перенесено через снігопад

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 14:31
Фінал з жіночого сноуборду-слоупстайлу перенесено через снігопад

Фінал у жіночому сноуборді-слоупстайл на Олімпійських іграх 2026 відклали через складні погодні умови.

Про це повідомляє Оlympics.com.

Вирішальний три раунди змагань повинні були розпочатись сьогодні, 17 лютого, о 14:00 за київським часом. Однак сильний снігопад унеможливив проведення змагань.

Наразі старт змагань відкладено. Новий час буде оголошено згодом.

Зазначимо, що у слоупстайлі спортсмени спускаються на сноуборді по трасі з різними типами споруд (включаючи перила і трампліни), і їх оцінюють за різноманітністю, оригінальністю і якістю трюків.

Раніше через погодні умови була перенесена кваліфікація у лижній акробатиці.

Напередодні Катерина Коцар стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. Вона посіла підсумкове десяте місце з результатом 156 балів.

Слідкуйте за текстовою трансляцією одинадцятого змагального дня Олімпіади-2026 в нашому онлайн-марафоні.

