Бєлова оцінила потенціал збірної України перед чоловічою естафетою на ОІ-2026

Денис Іваненко — 17 лютого 2026, 10:50
Тренерка чоловічої збірної України з біатлону Надія Бєлова поділилася очікуваннями від естафети на Олімпіаді-2026.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Наставниця "синьо-жовтих" заявила, що команда підходить до гонки в хорошій формі. Вона вірить, що естафета може стати успішною для української збірної.

"Не буду казати про якісь місця. Хлопці будуть намагатися якомога краще. Дай Боже, якщо стрілятимемо з п'яти та мінімальною кількістю запасних патронів, то можемо бути високо. Побачимо, як вийде в наших хлопців.

Готові вони добре, можуть боротися за високий результат, тому витримують психологічно. З нулем без запасних чи з мінімальною кількістю результат буде хорошим, високим", – вважає Бєлова.

Зазначимо, що Україну в чоловічій естафеті представлять Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Вона відбудеться 17 лютого та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що перед цим спортсмени бігли гонку переслідування на ОІ-2026. Найкраще серед українців виступив Віталій Мандзин, який фінішував 16-м.

Хочу, щоб війна скінчилася, – Тар'єй Бо залишив меседж для українців
Надія Бєлова

