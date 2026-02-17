Українська правда
Все з чистого листа: Дмитренко візьме участь у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 13:46
Все з чистого листа: Дмитренко візьме участь у жіночій естафеті на Олімпіаді-2026
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко підтвердила свою участь у жіночій естафеті на Олімпійських іграх 2026.

Про це 26-річна спортсменка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Христина вирішила сконцентруватися на естафетній гонці та не згадувати попередні результати на ОІ-2026.

"Все з чистого листа, забули, що було. Працюємо далі і сподіваюся, що буде якнайкраще для мене і для моєї команди. Хочеться їх забути і не фокусуватися на них", – сказала Дмитренко.

Зазначимо, що тренерський штаб збірної України ще не повідомляв склад на жіночу естафету.

Раніше Дмитренко розповідала, що може пропустити естафету через біль у горлі.

Нагадаємо, що у Христини Дмитренко було три старти на цих Олімпійських іграх: в індивідуальній гонці вона посіла 18 місце, у спринті – 54, а у персьюті – 45.

Жіноча естафета відбудеться у середу, 18 лютого. Старт гонки заплановано на 15:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон".

