Канада стала олімпійським чемпіоном у жіночій командній гонці переслідування на Іграх-2026

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли комплект нагород у ковзанярському спорті в жіночій командній гонці переслідування.

Медалістки визначилися за підсумками двох фінальних заїздів. Олімпійськими чемпіонками стали представниці Канади. У головному заїзді (Фінал А) їхня збірна показала час 2:55.81 та випередила команду Нідерландів на 0.96 секунди. Для канадців це вже третя золота нагорода на цій Олімпіаді. Загалом Канада має 12 медалей, ще є 4 срібних та 5 бронзових.

Відповідно, ковзанярки з Нідерландів (2:56.77) стали срібними призерками. У Фіналі В, де розігрувалася доля бронзових нагород, перемогу здобула команда Японії. Вони подолали дистанцію за 2:58.50, залишивши без медалей збірну США (3:02.00).

Олімпійські ігри-2026. Командна гонка переслідування.

Підсумкові результати:

🥇 Канада – 2:55.81 (Фінал А) 🥈 Нідерланди – 2:56.77 (Фінал А) 🥉 Японія – 2:58.50 (Фінал В)

Україна в цій олімпійській дисципліні представлена не була.

Нагадаємо, що Італія здобула дев'яте золото Олімпіади-2026, вигравши у чоловічій командній гонці переслідування.

