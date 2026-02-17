Українська правда
Відомо, на коли перенесені змагання в лижній акробатиці на ОІ-2026

Денис Шаховець — 17 лютого 2026, 17:17
Дмитро Котовський
Змагання в лижній акробатиці Олімпійських іграх 2026, кваліфікацію яких сьогодні не змогли провести через нагоду, відбудуться 18 та 19 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У середу, 18 лютого, визначаться медалістки у жінок. Перша кваліфікація розпочнеться об 11:00 за київським часом, друга – об 11:45. Фінал, де виступлять 12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації, запланований на 14:00.

Наступного дня, 19 лютого, змагатимуться чоловіки. Перша кваліфікація – о 12:00, друга – о 12:45, фінал – о 15:00. До фіналу так само кваліфікуються 12 найкращих фрістайлістів.

Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026

Україну в лижній акробатиці представлять вісім спортсменів: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Дмитро Котовський.

Нагадаємо, сьогодні у Лівіньо, де відбуваються змагання фристайлістів, сильний снігопад, що поки унеможливлює проведення змагань.

Встояти на ногах під час "Урагану". Летючий українець Дмитро Котовський – головна медальна надія України
