Німці Лохнер і Флейшгауер стали олімпійськими чемпіонами з бобслею у двійках серед чоловіків

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли комплект нагород у бобслеї-двійках серед чоловіків.

Усі нагороди забрали німці. Олімпійськими чемпіонами став дует Йоганнеса Лохнера та Георга Флейшгауера. Для Лохнера ця медаль стала третьою олімпійською. До цього досвідчений 35-річний бобслеїст двічі става срібним призером Ігор у Пекіні-2022.

"Срібло" Ігор-2026 завоювали Франческо Фрідріх і Александер Шуеллер, а бронзові медалі на свою шию повішали Адам Аммур і Александер Шаллер.

Олімпійські ігри-2026. Бобслей

Двійки, чоловіки

17 лютого, заїзд 4

1. Йоганнес Лохнер і Георг Флейшгауер (Німеччина) 3:39.70

2. Франческо Фрідріх і Александер Шуеллер (Німеччина) 3:41.04

3. Адам Аммур і Александер Шаллер (Німеччина) 3:41.52

Нагадаємо, що раніше американка Елана Маєрс Тейлор стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2026 у монобобі.

За найцікавішими подіями одинадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2026 стежте у текстовій онлайн-трансляції.