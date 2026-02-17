Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

"Забралась на поверхню Сонця": Коцар описала свої емоції після історичного фіналу в бігейрі на ОІ-2026

Денис Іваненко — 17 лютого 2026, 10:28
Забралась на поверхню Сонця: Коцар описала свої емоції після історичного фіналу в бігейрі на ОІ-2026
Катерина Коцар
Getty Images

Фристайлістка Катерина Коцар поділилась емоціями від виступу на своїй дебютній Олімпіаді, де вона змогла досягнути історичного для України результату.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

25-річна спортсменка зазначила, що ці змагання є абсолютно унікальними. Вона щаслива бути частиною спортивного шоу та переконана, що рівень виконання трюків на цьому турнірі не зможуть повторити ще дуже довго.

"Олімпіада для мене настільки яскрава, ніби я просто забралась на поверхню Сонця, посиділа на ній два тижні та якимось дивом не згорівши, зараз повернусь на планету Земля. Неймовірний вихор емоцій. Просто, напевно, тим, що я побачила просто найкрутіше та найвеличніше катання на лижах у своєму житті на власні очі.

Тому що я знаю, що трюки, які стрибали дівчата, найближчі чотири роки повторюватись не будуть. Це от є в нас такий нюанс, що на Олімпійських іграх стрибається те, що не стрибається потім наступні чотири роки. І це мене, як людину, яка закохана в лижі, вражає неймовірно. Те, що ми всі побачили, це грандіозно", – сказала Коцар.

Зазначимо, що Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. Вона посіла підсумкове десяте місце з результатом 156 балів.

Чемпіонкою стала представниця Канади Меган Олдем. Вона отримала від суддів 180,75 очок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 11-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Австрійські стрибуни врятувалися від провалу, золото Мейяра у слаломі. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фристайл Катерина Коцар

Фристайл

18-річний фристайліст зазнав моторошного падіння на Олімпіаді-2026
Коцар анонсувала складний трюк-сюрприз на фінальний виступ ОІ-2026
Норвежець Рууд Бірк виграв золото у слоупстайлі на Олімпіаді-2026
Швейцарка Гремо здобула золоту медаль у слоупстайлі, ставши дворазовою олімпійською чемпіонкою
Мала робити складніший трюк, – Коцар пояснила, чому не потрапила у фінал зі слоупстайлу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік