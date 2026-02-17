"Забралась на поверхню Сонця": Коцар описала свої емоції після історичного фіналу в бігейрі на ОІ-2026

Фристайлістка Катерина Коцар поділилась емоціями від виступу на своїй дебютній Олімпіаді, де вона змогла досягнути історичного для України результату.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

25-річна спортсменка зазначила, що ці змагання є абсолютно унікальними. Вона щаслива бути частиною спортивного шоу та переконана, що рівень виконання трюків на цьому турнірі не зможуть повторити ще дуже довго.

"Олімпіада для мене настільки яскрава, ніби я просто забралась на поверхню Сонця, посиділа на ній два тижні та якимось дивом не згорівши, зараз повернусь на планету Земля. Неймовірний вихор емоцій. Просто, напевно, тим, що я побачила просто найкрутіше та найвеличніше катання на лижах у своєму житті на власні очі. Тому що я знаю, що трюки, які стрибали дівчата, найближчі чотири роки повторюватись не будуть. Це от є в нас такий нюанс, що на Олімпійських іграх стрибається те, що не стрибається потім наступні чотири роки. І це мене, як людину, яка закохана в лижі, вражає неймовірно. Те, що ми всі побачили, це грандіозно", – сказала Коцар.

Зазначимо, що Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. Вона посіла підсумкове десяте місце з результатом 156 балів.

Чемпіонкою стала представниця Канади Меган Олдем. Вона отримала від суддів 180,75 очок.

