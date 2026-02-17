Українська правда
Кваліфікацію у лижній акробатиці на ОІ-2026 скасовано через негоду

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 14:18
НОК УКраїни

У зв'язку зі складними погодними умовами на Олімпійських іграх 2026 кваліфікації в лижній акробатиці серед чоловіків і жінок, які мали відбутися сьогодні, 17 лютого, скасовано.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

У Лівіньо, де відбуваються змагання фристайлістів, сильний снігопад, що унеможливлює проведення змагань станом на дану мить.

Нагадаємо, що у чоловічій кваліфікації на олімпійський схил мали вийти четверо представників збірної України: Ян Гаврюк (1), Олександр Окіпнюк (6), Максим Кузнєцов (7) та Дмитро Котовський (24).

У жіночій кваліфікації мали виступити українки Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович. 

Фінал у жіночій лижній акробатиці запланований на середу, 18 лютого. Наразі невідомо, у якому форматі надалі відбуватимуться змагання, враховуючи неможливість проведення кваліфікації за розкладом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією одинадцятого змагального дня Олімпіади-2026 в нашому онлайн-марафоні.

Фото Мілан-Кортіна. День 11. Естафета в біатлоні, старт українців в акробатиці
