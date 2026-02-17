Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Мілан-Кортіна. День 11. Естафета в біатлоні, старт українців в акробатиці

Владислав Дудка — 17 лютого 2026, 01:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Мілан-Кортіна. День 11. Естафета в біатлоні, старт українців в акробатиці

Продовжуються Олімпійські Ігри на Півночі Італії, у вівторок на нас очікує 11-й змагальний день. Українська команда поки що без медалей, але ми продовжуємо вболівати за наших спортсменів.

"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпійських Іграх-2026.

Виступи українців 17 лютого

Сьогодні відбудеться два медальних старти за участю українських спортсменів – це чоловіча естафетна гонка в біатлоні та лижне двоборство, але продовжимо за хронологією.

  • 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна
  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

О 10-й годині Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець проведуть тестовий стрибок. А вже об 11-й стартує змагальна програма. 46 атлетів вийдуть на трамплін у Предаццо, українці отримали третій (Мазурчук) та шостий (Шумбарець) стартові номери.

Після обіду відбудеться лижна гонка на 10 кілометрів, яка і визначить чемпіона та призерів Олімпіади.

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець
Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець
instagram
  • 11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
  • 12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)

Одразу четверо українок стартуватимуть у кваліфікації акробатики у фрістайлі. Діана Яблонська (3-й стартовий номер), Оксана Яцюк (11), Ангеліна Брикіна (15) та Неллі Попович (18) – усі четверо є дебютантками Олімпійських Ігор.

У кваліфікації стартують 25 спортсменок, шість найкращих одразу потрапляють у Фінал 1, всі інші виконають другу спробу і до Фіналу 1 також вийдуть шість найкращих.

Фінали з акробатики відбудуться 18 лютого.

Читайте також :
Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
  • 14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
  • 15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)

Аналогічні змагання з акробатики відбудуться й у чоловіків. В українській команді два дебютанти: Ян Гаврюк (1-й стартовий номер) та Максим Кузнецов (7), а також більш досвідчені Дмитро Котовський (24) та Олександр Окіпнюк (6), що мали досвід виступів на ОІ-2022 в Пекіні.

На Олімпіаді в Китаї Окіпнюк став дев'ятим, а Котовський – 15-м.

Регламент аналогічний жіночому: по шість кращих спортсменів з кожної спроби вийдуть до Фіналу 1.

Чоловічі фінали відбудуться 19-го лютого.

Дмитро Котовський
Дмитро Котовський
Getty Images
  • 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки

Дещо здивували тренери збірної України складом на естафету, а саме розподіленням спортсменів по етапах.

Згідно стартлисту відкриватиме гонку Дмитро Підручний, за ним вийде на дистанцію Богдан Борковський, далі Віталій Мандзин і фінішуватиме Тарас Лесюк. Україна матиме десятий стартовий номер, що відповідає світовому рейтингу.

Головними фаворитами, звісно, будуть норвежці, які на чотирьох (Ульдаль, Ботн, Лагрейд, Кристіансен) здобули вже п'ять медалей на Олімпіаді-2026 в особистих гонках.

Спробують скласти конкуренцію французи (Ф. Клод, Жаклен, Фійон-Майє, Перро), які досить непогано виступають в Ангольці, і мають у своєму активі перше місце в змішаній естафеті та три медалі в особистих гонках.

Третім номером є шведи (Брандт, Нелін, Понсіулома, Самуельссон). Якби не перемога Самуельссона в гонці переслідування, то можна було б сказати, що шведи провалюють біатлонну програму, але вони все одно залишаються грізною силою в естафетній команді.

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний
Getty Images

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Читайте також :
Де дивитися Олімпійські ігри 2026: усі подробиці про трансляції в Україні

Медальні фінали

  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
Читайте також :
Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх-2026. Прев’ю
  • 14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
  • 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
Читайте також :
Відео Фото Італійський допінг, норвезький скандал та амбітні українські ветерани. Прев’ю біатлону на Олімпіаді-2026
  • 17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
  • 22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)

Повний розклад дня 17 лютого

  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Швеція. Груповий етап (сесія 9)
  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. США – Китай. Груповий етап (сесія 9)
  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Німеччина. Груповий етап (сесія 9)
  • 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна
  • 11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
  • 12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)
  • 13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Німеччина – Франція
  • 13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Швейцарія – Італія
  • 14:00. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 1)
  • 14:27. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 2)
  • 14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
  • 14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Канада. Груповий етап (сесія 9)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Італія – Японія. Груповий етап (сесія 9)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Данія – США. Груповий етап (сесія 9)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Корея – Швейцарія. Груповий етап (сесія 9)
  • 15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
  • 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
  • 15:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Півфінали
  • 15:52. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Півфінали
  • 16:24. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 16:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 16:43. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
  • 16:49. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
  • 17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 17:40. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Чехія – Данія
  • 17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
  • 17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
  • 19:45. Фігурне катання. Одиначки, коротка програма
  • 20:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 3)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Швейцарія. Груповий етап (сесія 10)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. США – Італія. Груповий етап (сесія 10)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Норвегія. Груповий етап (сесія 10)
  • 20:30. Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
  • 20:52. Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
  • 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
  • 22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)
  • 22:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Швеція – Латвія
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 розклад Фрістайл Дмитро Котовський
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік