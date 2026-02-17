Мілан-Кортіна. День 11. Естафета в біатлоні, старт українців в акробатиці

Продовжуються Олімпійські Ігри на Півночі Італії, у вівторок на нас очікує 11-й змагальний день. Українська команда поки що без медалей, але ми продовжуємо вболівати за наших спортсменів.

"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпійських Іграх-2026.

Виступи українців 17 лютого

Сьогодні відбудеться два медальних старти за участю українських спортсменів – це чоловіча естафетна гонка в біатлоні та лижне двоборство, але продовжимо за хронологією.

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

О 10-й годині Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець проведуть тестовий стрибок. А вже об 11-й стартує змагальна програма. 46 атлетів вийдуть на трамплін у Предаццо, українці отримали третій (Мазурчук) та шостий (Шумбарець) стартові номери.

Після обіду відбудеться лижна гонка на 10 кілометрів, яка і визначить чемпіона та призерів Олімпіади.

Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець instagram

11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)

12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)

Одразу четверо українок стартуватимуть у кваліфікації акробатики у фрістайлі. Діана Яблонська (3-й стартовий номер), Оксана Яцюк (11), Ангеліна Брикіна (15) та Неллі Попович (18) – усі четверо є дебютантками Олімпійських Ігор.

У кваліфікації стартують 25 спортсменок, шість найкращих одразу потрапляють у Фінал 1, всі інші виконають другу спробу і до Фіналу 1 також вийдуть шість найкращих.

Фінали з акробатики відбудуться 18 лютого.

Читайте також : Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл

14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)

15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)

Аналогічні змагання з акробатики відбудуться й у чоловіків. В українській команді два дебютанти: Ян Гаврюк (1-й стартовий номер) та Максим Кузнецов (7), а також більш досвідчені Дмитро Котовський (24) та Олександр Окіпнюк (6), що мали досвід виступів на ОІ-2022 в Пекіні.

На Олімпіаді в Китаї Окіпнюк став дев'ятим, а Котовський – 15-м.

Регламент аналогічний жіночому: по шість кращих спортсменів з кожної спроби вийдуть до Фіналу 1.

Чоловічі фінали відбудуться 19-го лютого.

Дмитро Котовський Getty Images

15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки

Дещо здивували тренери збірної України складом на естафету, а саме розподіленням спортсменів по етапах.

Згідно стартлисту відкриватиме гонку Дмитро Підручний, за ним вийде на дистанцію Богдан Борковський, далі Віталій Мандзин і фінішуватиме Тарас Лесюк. Україна матиме десятий стартовий номер, що відповідає світовому рейтингу.

Головними фаворитами, звісно, будуть норвежці, які на чотирьох (Ульдаль, Ботн, Лагрейд, Кристіансен) здобули вже п'ять медалей на Олімпіаді-2026 в особистих гонках.

Спробують скласти конкуренцію французи (Ф. Клод, Жаклен, Фійон-Майє, Перро), які досить непогано виступають в Ангольці, і мають у своєму активі перше місце в змішаній естафеті та три медалі в особистих гонках.

Третім номером є шведи (Брандт, Нелін, Понсіулома, Самуельссон). Якби не перемога Самуельссона в гонці переслідування, то можна було б сказати, що шведи провалюють біатлонну програму, але вони все одно залишаються грізною силою в естафетній команді.

Дмитро Підручний Getty Images

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Читайте також : Де дивитися Олімпійські ігри 2026: усі подробиці про трансляції в Україні

Медальні фінали

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)

15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки

17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)

Повний розклад дня 17 лютого