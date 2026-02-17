Мілан-Кортіна. День 11. Естафета в біатлоні, старт українців в акробатиці
Продовжуються Олімпійські Ігри на Півночі Італії, у вівторок на нас очікує 11-й змагальний день. Українська команда поки що без медалей, але ми продовжуємо вболівати за наших спортсменів.
"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпійських Іграх-2026.
Виступи українців 17 лютого
Сьогодні відбудеться два медальних старти за участю українських спортсменів – це чоловіча естафетна гонка в біатлоні та лижне двоборство, але продовжимо за хронологією.
- 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
О 10-й годині Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець проведуть тестовий стрибок. А вже об 11-й стартує змагальна програма. 46 атлетів вийдуть на трамплін у Предаццо, українці отримали третій (Мазурчук) та шостий (Шумбарець) стартові номери.
Після обіду відбудеться лижна гонка на 10 кілометрів, яка і визначить чемпіона та призерів Олімпіади.
- 11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
- 12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)
Одразу четверо українок стартуватимуть у кваліфікації акробатики у фрістайлі. Діана Яблонська (3-й стартовий номер), Оксана Яцюк (11), Ангеліна Брикіна (15) та Неллі Попович (18) – усі четверо є дебютантками Олімпійських Ігор.
У кваліфікації стартують 25 спортсменок, шість найкращих одразу потрапляють у Фінал 1, всі інші виконають другу спробу і до Фіналу 1 також вийдуть шість найкращих.
Фінали з акробатики відбудуться 18 лютого.
- 14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
- 15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
Аналогічні змагання з акробатики відбудуться й у чоловіків. В українській команді два дебютанти: Ян Гаврюк (1-й стартовий номер) та Максим Кузнецов (7), а також більш досвідчені Дмитро Котовський (24) та Олександр Окіпнюк (6), що мали досвід виступів на ОІ-2022 в Пекіні.
На Олімпіаді в Китаї Окіпнюк став дев'ятим, а Котовський – 15-м.
Регламент аналогічний жіночому: по шість кращих спортсменів з кожної спроби вийдуть до Фіналу 1.
Чоловічі фінали відбудуться 19-го лютого.
- 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
Дещо здивували тренери збірної України складом на естафету, а саме розподіленням спортсменів по етапах.
Згідно стартлисту відкриватиме гонку Дмитро Підручний, за ним вийде на дистанцію Богдан Борковський, далі Віталій Мандзин і фінішуватиме Тарас Лесюк. Україна матиме десятий стартовий номер, що відповідає світовому рейтингу.
Головними фаворитами, звісно, будуть норвежці, які на чотирьох (Ульдаль, Ботн, Лагрейд, Кристіансен) здобули вже п'ять медалей на Олімпіаді-2026 в особистих гонках.
Спробують скласти конкуренцію французи (Ф. Клод, Жаклен, Фійон-Майє, Перро), які досить непогано виступають в Ангольці, і мають у своєму активі перше місце в змішаній естафеті та три медалі в особистих гонках.
Третім номером є шведи (Брандт, Нелін, Понсіулома, Самуельссон). Якби не перемога Самуельссона в гонці переслідування, то можна було б сказати, що шведи провалюють біатлонну програму, але вони все одно залишаються грізною силою в естафетній команді.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
- 14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
- 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
- 17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
- 22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)
Повний розклад дня 17 лютого
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Швеція. Груповий етап (сесія 9)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. США – Китай. Груповий етап (сесія 9)
- 10:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Німеччина. Груповий етап (сесія 9)
- 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна
- 11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
- 12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Німеччина – Франція
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Швейцарія – Італія
- 14:00. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 1)
- 14:27. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 2)
- 14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
- 14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Канада. Груповий етап (сесія 9)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Італія – Японія. Груповий етап (сесія 9)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Данія – США. Груповий етап (сесія 9)
- 15:05. Керлінг. Жінки. Корея – Швейцарія. Груповий етап (сесія 9)
- 15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
- 15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
- 15:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Півфінали
- 15:52. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Півфінали
- 16:24. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
- 16:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
- 16:43. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
- 16:49. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
- 17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Чехія – Данія
- 17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
- 17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
- 19:45. Фігурне катання. Одиначки, коротка програма
- 20:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 3)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Швейцарія. Груповий етап (сесія 10)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. США – Італія. Груповий етап (сесія 10)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Норвегія. Груповий етап (сесія 10)
- 20:30. Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
- 20:52. Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
- 21:15. 🥇Фрістайл. Бігейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
- 22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)
- 22:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі. Швеція – Латвія