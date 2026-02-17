Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Швейцарія розгромила Італію, Німеччина розібралась із Францією у плейоф Олімпіади-2026

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 15:41
Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У першому ігровому слоті Німеччина обіграла команду Данії. Ще в першому періоді німці шайбами нападників Леон Драйзайтль, Фредерік Тіффельс та Джон-Джейсон Петерка забезпечили собі комфортну перевагу над суперником. У другій 20-хвилинці данці змогли відквитати одну шайбу, на це німці відповіли двома влучними кидками

В іншій зустрічі Швейцарія вже на другій хвилині відкрила рахунок у матчі з Італією. Згодом більшість швейцарців реалізував захисник Нешвілла Роман Йосі, а в третьому періоді Ніко Гішір з Нью-Джерсі встановив остаточний рахунок поєдинку.

1/8 фіналу, 17 лютого

Німеччина – Франція 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Швейцарія – Італія 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

17:40 Чехія – Данія

22:10 Швеція – Латвія

Нагадаємо, у фіналі жіночого хокейного турніру Олімпійських ігор 2026 збірна Канади зіграє проти команди Сполучених штатів Америки.

