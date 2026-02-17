Українська правда
Сенсаційна перемога Чехії, поразка США в матчі з Китаєм у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 12:52
У вівторок, 17 лютого, в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026 відбулися матчі групового етапу 9-ї сесії.

Лідери змагань команда Швейцарії здобула шосту поспіль перемогу. "Червоні хрести" обіграли олімпійських чемпіонів збірну Швеції з рахунком 9:4.

Напруженим виявилася зустріч команд США та Китаю. По ходу матчу американці поступалися суперникам 2:5, але зуміли зрівняти рахунок. Доля переможця визначилася в останньому енді. Китайці дотисли команду США та здобули другу перемогу на турнірі.

Головний аутсайдер змагань команда Чехії несподівано переграла Німеччину, ускладнивши їм турнірне завдання.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки. Груповий раунд, сесія 9
17 лютого

Швейцарія – Швеція 9:4

США – Китай 5:8

Чехія – Німеччина 9:7

Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.

Турнірна таблиця

  1. Швейцарія – 6 перемог
  2. Канада – 5 перемог, 1 поразка
  3. Норвегія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Велика Британія – 4 перемоги, 3 поразки
  5. США – 4 перемоги, 3 поразки
  6. Італія – 3 перемоги, 3 поразки
  7. Німеччина – 3 перемоги, 4 поразки
  8. Китай – 2 перемоги, 5 поразок
  9. Чехія – 1 перемога, 6 поразок
  10. Швеція – 1 перемога, 6 поразок

Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.

Слідкуйте за найцікавішими подіями одинадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2026 у текстовій онлайн-трансляції.

