Сенсаційна перемога Чехії, поразка США в матчі з Китаєм у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У вівторок, 17 лютого, в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх 2026 відбулися матчі групового етапу 9-ї сесії.
Лідери змагань команда Швейцарії здобула шосту поспіль перемогу. "Червоні хрести" обіграли олімпійських чемпіонів збірну Швеції з рахунком 9:4.
Напруженим виявилася зустріч команд США та Китаю. По ходу матчу американці поступалися суперникам 2:5, але зуміли зрівняти рахунок. Доля переможця визначилася в останньому енді. Китайці дотисли команду США та здобули другу перемогу на турнірі.
Головний аутсайдер змагань команда Чехії несподівано переграла Німеччину, ускладнивши їм турнірне завдання.
Швейцарія – Швеція 9:4
США – Китай 5:8
Чехія – Німеччина 9:7
Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні з десяти за підсумком відбіркового раунду.
Турнірна таблиця
- Швейцарія – 6 перемог
- Канада – 5 перемог, 1 поразка
- Норвегія – 4 перемоги, 2 поразки
- Велика Британія – 4 перемоги, 3 поразки
- США – 4 перемоги, 3 поразки
- Італія – 3 перемоги, 3 поразки
- Німеччина – 3 перемоги, 4 поразки
- Китай – 2 перемоги, 5 поразок
- Чехія – 1 перемога, 6 поразок
- Швеція – 1 перемога, 6 поразок
Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.
Слідкуйте за найцікавішими подіями одинадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2026 у текстовій онлайн-трансляції.