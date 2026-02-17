Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Норвежець Фростад завоював "золото" у шаленому фіналі чоловічого бігейру на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 17 лютого 2026, 21:59
Норвежець Фростад завоював золото у шаленому фіналі чоловічого бігейру на Олімпіаді-2026
Тормод Фростад
Getty Images

У вівторок, 17 лютого, відбувся фінал із фрістайлу у дисципліні бігейр (чоловіки) на Олімпійських іграх-2026.

У спортсменів було по три спроби, а призерів змагань визначали за сумою двох найкращих стрибків. "Золото" Ігор-2026 здобув норвежець Тормод Фростад.

Віцечемпіоном став Мак Форханд із США, а трійку призерів замкнув австрієць Матей Свансер.

Олімпійські ігри-2026. Фрістайл, бігейр
Чоловіки, 17 лютого
  • 1. Тормод Фростад (Норвегія) 195.50
  • 2. Мак Форханд (США) 193.25
  • 3. Матей Свансер (Австрія) 191.25

Нагадаємо, що Меган Олдем із Канади стала олімпійською чемпіонкою у жіночому бігейрі на Іграх-2026. Українка Катерина Коцар фінішувала 10-ю.

Раніше повідомлялось, що сьогоднішній фінал із жіночого сноуборду-слоупстайлу перенесено через снігопад. Також була перенесена кваліфікація у лижній акробатиці.

