Олімпійські ігри-2026. Розклад
З 4 по 22 лютого
2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри.
Церемонія відкриття пройде 6 лютого на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Закриватимуться Ігри у Вероні на однойменній арені. Окрім Мілана та Кортіна-д’Ампецо змагання прийматимуть ще 6 локацій: Антгольц, Лівіно, Предаццо, Тезеро, Верона та Борміо. Причому відстань (найбільша) між Міланом та Антгольцом складає 361 км.
Атлети (близько 3000) з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту (гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні гонки, лижне двоборство, керлінг, фігурне катання, фрістайл, хокей, санний спорт, скелетон, сноуборд, шорт-трек, лижний альпінізм, ковзанярський спорт і стрибки з трампліна). Візьмуть участь в головних змаганнях 4-річчя й представники України (18 ліцензій станом на 24 жовтня. – ред.). Наразі ще відбуваються ліцензійні старти, заявка "синьо-жовтих", як й інших учасників, визначиться 18 січня.
Олімпійські комітети Росії та Білорусі продовжують бути відстороненими МОК через військове вторгнення Росії в Україні 24 лютого 2022 року. Однак у деяких видах спорту, крім командних, представники вищезгаданих держав можуть бути допущеними у нейтральному статусі (без прапора та гімну).
Розклад Олімпійських ігор 2026
4 лютого
20:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – … Попередній етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Норвегія. Попередній етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – … Попередній етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 1)
5 лютого
11:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Естонія. Попередній етап (сесія 2)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – … Попередній етап (сесія 2)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – США. Попередній етап (сесія 2)
11:05. Керлінг. Змішані пари. – Італія. Попередній етап (сесія 2)
13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Швеція – Німеччина. Попередній етап (група B).
15:35. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Канада. Попередній етап (сесія 3)
15:35. Керлінг. Змішані пари. США – Швейцарія. Попередній етап (сесія 3)
15:40. Хокей. Жінки. Італія – Франція. Попередній етап (група B)
17:40. Хокей. Жінки. США – Чехія. Попередній етап (група A)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – Італія. Попередній етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – ... Попередній етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Швеція. Попередній етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Змішані пари. … – Німеччина. Попередній етап (сесія 4)
20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)
22:10. Хокей. Жінки. Італія – Канада. Попередній етап (група A)
6 лютого
10:55. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду
11:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Велика Британія. Попередній етап (сесія 5)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 5)
11:05. Керлінг. Змішані пари. США – Канада. Попередній етап (сесія 5)
12:35. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання
13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Франція – Японія. Попередній етап (група B).
14:35. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночне катання (жінки)
15:35. Керлінг. Змішані пари. … – США. Попередній етап (сесія 6)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Італія. Попередній етап (сесія 6)
15:35. Керлінг. Змішані пари. … – Велика Британія. Попередній етап (сесія 6)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Норвегія. Попередній етап (сесія 6)
15:40. Хокей з шайбою. Жінки. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (група B).
7 лютого
11:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Канада. Попередній етап (сесія 7)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Швеція. Попередній етап (сесія 7)
11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
12:30. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск
12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Німеччина – Японія. Попередній етап (група B).
14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)
15:00. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Норвегія. Попередній етап (сесія 8)
15:35. Керлінг. Змішані пари. – . Попередній етап (сесія 8)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Італія. Попередній етап (сесія 8)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – США. Попередній етап (сесія 8)
15:40. Хокей з шайбою. Жінки. Швеція – Італія. Попередній етап (група B).
16:05. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)
17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м
17:40. Хокей з шайбою. Жінки. США – Фінляндія. Попередній етап (група A).
18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)
19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)
19:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1)
20:05. Керлінг. Змішані пари. – США. Попередній етап (сесія 9)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – Естонія. Попередній етап (сесія 9)
20:05. Керлінг. Змішані пари. – Швейцарія. Попередній етап (сесія 9)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Італія. Попередній етап (сесія 9)
20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одинаки (чоловіки, коротка програма)
20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
21:00. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал
21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:10. Хокей з шайбою. Жінки. Швейцарія – Канада. Попередній етап (група A).
23:05. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду (довільна програма)
8 лютого
10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація)
10:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки (кваліфікація)
11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – . Попередній етап (сесія 10)
11:05. Керлінг. Змішані пари. – Естонія. Попередній етап (сесія 10)
11:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки (заїзд на вибування)
12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки
13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)
14:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу
14:24. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки, 1/8 фіналу
14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу
15:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки, 1/4 фіналу
15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км
15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали
15:19. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Півфінали
15:26. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал
15:29. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал
15:35. Керлінг. Змішані пари. Канада – Швеція. Попередній етап (сесія 11)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 11)
15:35. Керлінг. Змішані пари. США – Естонія. Попередній етап (сесія 11)
15:35. Керлінг. Змішані пари. Італія – . Попередній етап (сесія 11)
15:36. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Малий фінал
15:39. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Великий фінал
17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
17:40. Хокей з шайбою. Жінки. Франція – Швеція. Попередній етап (група B)
18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 3)
19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 4)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – Велика Британія. Попередній етап (сесія 12)
20:05. Керлінг. Змішані пари. США – Швеція. Попередній етап (сесія 12)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Норвегія. Попередній етап (сесія 12)
20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – . Попередній етап (сесія 12)
20:30. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання
20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
21:45. 🥇Фігурне катання. Командні змагання. Одиначки, довільна програма
22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3)
22:10. Хокей з шайбою. Жінки. Чехія – Фінляндія. Попередній етап (група A)
22:55. Фігурне катання. Командні змагання. Одинаки, довільна програма
9 лютого
11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Канада. Попередній етап (сесія 13)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – США. Попередній етап (сесія 13)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – . Попередній етап (сесія 13)
11:05. Керлінг. Змішані пари. – Естонія. Попередній етап (сесія 13)
11:30. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)
13:10. Хокей. Жінки. Японія – Італія. Попередній етап (група B)
13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1)
13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2)
14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)
15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
17:40. Хокей. Жінки. Німеччина – Франція. Попередній етап (група B)
18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 1)
18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал
19:32. Санний спорт. Одиначки (заїзд 2)
20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)
20:20. Фігурне катання. Танці на льоду, ритм-танок
20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 1)
20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 2)
21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)
21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал
21:40. Хокей. Жінки. Швейцарія – США. Попередній етап (група A)
22:10. Хокей. Жінки. Канада – Чехія. Попередній етап (група A)
10 лютого
10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація
10:55. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація
11:30. Гірські лижі. Жінки. Комбінація (швидкісний спуск)
11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги
12:08. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги
12:15. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація)
12:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали
12:53. Шорт-трек. Змішана естафета.1/4 фіналу
13:10. Хокей. Жінки. Японія – Швеція. Попередній етап (група B)
13:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали
13:23. Шорт-трек. Змішана естафета. Півфінали
13:30. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 1)
13:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали
13:48. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал B
13:56. 🥇Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал A
13:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали
13:59. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 2)
14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал
14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал
14:28. 🥇Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)
14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки
15:00. 🥇Гірські лижі. Жінки. Комбінація (слалом)
15:05. 🥉Керлінг. Змішані пари. Матч за 3-тє місце
15:15. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація)
17:40. Хокей. Жінки. Італія – Німеччина. Попередній етап (група B)
18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 3)
19:05. 🥇Керлінг. Змішані пари. Фінал
19:30. Фігурне катання. Одинаки, коротка програма
19:41. 🥇Санний спорт. Одиначки (заїзд 4)
19:45. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Раунд 1
21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал
21:10. Хокей. Жінки. Канада – США. Попередній етап (група A)
22:10. Хокей. Жінки. Фінляндія – Швейцарія. Попередній етап (група A)
11 лютого
11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна
11:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
12:00. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація 2)
12:27. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки
14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
15:15. Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 1
15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2
17:40. Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)
18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)
18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Італія. Груповий етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Німеччина. Груповий етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – . Груповий етап (сесія 1)
20:05. Керлінг. Чоловіки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 1)
20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
21:27. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
22:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Італія, груповий етап (B)
12 лютого
10:05. Керлінг. Жінки. Корея – . Груповий етап (сесія 1)
10:05. Керлінг. Жінки. – Швеція. Груповий етап (сесія 1)
10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 1)
10:05. Керлінг. Жінки. Канада – Данія. Груповий етап (сесія 1)
10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)
11:00. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація 2)
11:00. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 1)
11:55. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 2)
12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)
12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки
13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Франція, груповий етап (C)
13:15. Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 1
13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2
14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
14:45. Сноуборд. Крос, чоловіки. 1/8 фіналу
15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Німеччина. Груповий етап (сесія 2)
15:05. Керлінг. Чоловіки. – Швейцарія. Груповий етап (сесія 2)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 2)
15:18. Сноуборд. Крос, чоловіки. Чвертьфінали
15:39. Сноуборд. Крос, чоловіки. Півфінали
15:56. Сноуборд. Крос, чоловіки. Малий фінал
16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал
17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
17:40. Хокей. Чоловіки. Чехія – Канада, груповий етап (A)
19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета
20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 2)
20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Корея. Груповий етап (сесія 2)
20:05. Керлінг. Жінки. Данія – . Груповий етап (сесія 2)
20:05. Керлінг. Жінки. Швеція – . Груповий етап (сесія 2)
20:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)
20:58. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)
21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали
21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали
21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали
22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали
22:10. Хокей. Чоловіки. Латвія – США , груповий етап (B)
22:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Данія, груповий етап (C)
22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B
22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A
22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B
22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A
13 лютого
10:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – . Груповий етап (сесія 3)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 3)
10:05. Керлінг. Чоловіки. – Норвегія. Груповий етап (сесія 3)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Чехія. Груповий етап (сесія 3)
11:00. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 1)
11:55. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 2)
13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
13:10. Хокей. Чоловіки. Італія – Словаччина, груповий етап (B)
13:10. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Швеція, груповий етап (C)
14:30. Сноуборд. Крос, жінки. 1/8 фіналу
15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки
15:03. Сноуборд. Крос, жінки. Чвертьфінали
15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Швеція. Груповий етап (сесія 3)
15:05. Керлінг. Жінки. Китай – Швейцарія. Груповий етап (сесія 3)
15:05. Керлінг. Жінки. – Канада. Груповий етап (сесія 3)
15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Корея. Груповий етап (сесія 3)
15:24. Сноуборд. Крос, жінки. Півфінали
15:41. Сноуборд. Крос, жінки. Малий фінал
15:46. 🥇Сноуборд. Крос, жінки. Фінал
17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
17:00. Скелетон. Жінки (заїзд 1)
17:40. Хокей. Чоловіки. Франція – Чехія, груповий етап (A)
17:40. Хокей. Жінки. Чвертьфінал
18:45. Скелетон. Жінки (заїзд 2)
20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма
20:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Норвегія. Груповий етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Італія. Груповий етап (сесія 4)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Швеція. Груповий етап (сесія 4)
20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3)
20:58. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:10. Хокей. Чоловіки. Канада – Швейцарія, груповий етап (B)
22:10. Хокей. Жінки. Чвертьфінал
22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)
14 лютого
10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Китай. Груповий етап (сесія 4)
10:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Канада. Груповий етап (сесія 4)
10:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 4)
11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1)
11:30. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/16 фіналу
12:00. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/8 фіналу
12:20. Фрістайл. Парний могул, жінки. Чвертьфінали
12:35. Фрістайл. Парний могул, жінки. Півфінали
12:45. 🥇Фрістайл. Парний могул, жінки. Великий фінал
12:47. 🥉Фрістайл. Парний могул, жінки. Малий фінал
13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км)
13:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Словаччина, груповий етап (A)
13:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Латвія, груповий етап (C)
14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)
15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки
15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 5)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – . Груповий етап (сесія 5)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Канада. Груповий етап (сесія 5)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – . Груповий етап (сесія 5)
17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування, чвертьфінал
17:40. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Італія, груповий етап (A)
17:40. Хокей. Жінки. Чвертьфінал
18:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
19:00. Скелетон. Жінки (заїзд 3)
19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1)
20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Швейцарія. Груповий етап (сесія 5)
20:05. Керлінг. Жінки. – . Груповий етап (сесія 5)
20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Данія. Груповий етап (сесія 5)
20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швеція . Груповий етап (сесія 5)
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
20:44. 🥇Скелетон. Жінки (заїзд 4)
21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал
21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали
21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги
22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3)
22:10. Хокей. Чоловіки. США – Данія, груповий етап (C)
22:10. Хокей. Жінки. Чвертьфінал
22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали
23:00. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Півфінали
23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B
23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A
15 лютого
10:05. Керлінг. Чоловіки. – Швеція. Груповий етап (сесія 6)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Велика Британія. Груповий етап (сесія 6)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Італія. Груповий етап (сесія 6)
11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1)
11:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 1)
11:30. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/16 фіналу
12:00. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/8 фіналу
12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки
12:20. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Чвертьфінали
12:35. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Півфінали
12:45.🥉Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал
12:47. 🥇Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Великий фінал
12:47. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 2)
13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, чоловіки (4х7,5 км)
13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Чехія, груповий етап (C)
14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)
14:45. Сноуборд. Кросс, змішані команди. Чвертьфінали
15:05. Керлінг. Жінки. – Корея. Груповий етап (сесія 6)
15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Італія. Груповий етап (сесія 6)
15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 6)
15:05. Керлінг. Жінки. – Китай. Груповий етап (сесія 6)
15:15. Сноуборд. Крос, змішані команди. Півфінали
15:35. Сноуборд. Крос, змішані команди. Малий фінал
15:40. 🥇Сноуборд. Крос, змішані команди. Фінал
15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки
17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка, чоловіки. Чвертьфінали
17:40. Хокей. Чоловіки. Канада – Франція, груповий етап (A)
18:03. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
19:00. 🥇Скелетон. Змішані командні змагання
19:45. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін (раунд 1)
20:05. Керлінг. Чоловіки. – Канада. Груповий етап (сесія 7)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – . Груповий етап (сесія 7)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Чехія. Груповий етап (сесія 7)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)
20:10. Хокей. Чоловіки. Данія – Латвія, груповий етап (B)
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
20:45. Фігурне катання. Спортивні пари, коротка програма
21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал
21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)
22:10. Хокей. Чоловіки. США – Німеччина, груповий етап (B)
16 лютого
10:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)
10:05. Керлінг. Жінки. Китай – Канада. Груповий етап (сесія 7)
10:05. Керлінг. Жінки. Данія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 7)
11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1)
11:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
11:30. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 1)
12:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали
12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги
12:35. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 2)
12:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Півфінали
12:57. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
13:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Півфінали
13:36. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал B
13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A
14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)
15:00. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Норвегія. Груповий етап (сесія 8)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Канада. Груповий етап (сесія 8)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Німеччина. Груповий етап (сесія 8)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – . Груповий етап (сесія 8)
16:05. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
17:40. Хокей. Жінки. Півфінал
20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1)
20:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 3)
20:05. Керлінг. Жінки. – Італія. Груповий етап (сесія 8)
20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Китай. Груповий етап (сесія 8)
20:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 8)
20:05. Керлінг. Жінки. – Канада. Груповий етап (сесія 8)
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1)
20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)
20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2)
21:00. 🥇Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма
21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал
22:04. 🥇Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)
22:10. Хокей. Жінки. Півфінал
17 лютого
10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Швеція. Груповий етап (сесія 9)
10:05. Керлінг. Чоловіки. – . Груповий етап (сесія 9)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Німеччина. Груповий етап (сесія 9)
11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна
11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)
13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі
13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі
14:00. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 1)
14:27. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 2)
14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)
15:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Канада. Груповий етап (сесія 9)
15:05. Керлінг. Жінки. Італія – . Груповий етап (сесія 9)
15:05. Керлінг. Жінки. Данія – . Груповий етап (сесія 9)
15:05. Керлінг. Жінки. Корея – Швейцарія. Груповий етап (сесія 9)
15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки
15:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Півфінали
15:52. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Півфінали
16:24. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D
16:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C
16:43. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D
16:49. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C
17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B
17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A
17:40. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі
17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B
17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A
19:45. Фігурне катання. Одиначки, коротка програма
20:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 3)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Швейцарія. Груповий етап (сесія 10)
20:05. Керлінг. Чоловіки. – Італія. Груповий етап (сесія 10)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)
20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Норвегія. Груповий етап (сесія 10)
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)
22:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі
18 лютого
10:05. Керлінг. Жінки. Китай – Данія. Груповий етап (сесія 10)
10:05. Керлінг. Жінки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)
10:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Корея. Груповий етап (сесія 10)
10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація
11:00. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 1)
11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація
12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал
12:30. Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 1
13:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал
13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал
13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2
13:30. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 1)
13:59. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 2)
14:28. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)
14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Канада. Груповий етап (сесія 11)
15:05. Керлінг. Чоловіки. – Чехія. Груповий етап (сесія 11)
15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 11)
15:05. Керлінг. Чоловіки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 11)
15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки
17:40. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал
19:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал
20:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Данія. Груповий етап (сесія 11)
20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Італія. Груповий етап (сесія 11)
20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Швеція. Груповий етап (сесія 11)
20:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – ... Груповий етап (сесія 11)
21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали
21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали
21:50. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал B
21:59. 🥇Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A
22:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал
22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B
22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A
19 лютого
10:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Чехія. Груповий етап (сесія 12)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 12)
10:05. Керлінг. Чоловіки. – Німеччина. Груповий етап (сесія 12)
10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Канада. Груповий етап (сесія 12)
10:50. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Попередні забіги
11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна
11:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)
11:30. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Попередні забіги
12:27. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)
12:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1
13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2
13:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Півфінали
14:25. Лижний альпінізм. Чоловік, спринт. Півфінали
14:55. 🥇Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал
15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка
15:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 12)
15:05. Керлінг. Жінки. Канада – Корея. Груповий етап (сесія 12)
15:05. Керлінг. Жінки. – Китай. Груповий етап (сесія 12)
15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 12)
15:15. 🥇Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал
15:40. 🥉Хокей. Жінки. Матч за 3-тє місце
17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м
20:00. 🥇Фігурне катання. Одиначки, довільна програма
20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал
20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал
20:10. 🥇Хокей. Жінки. Фінал
20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)
21:27. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)
20 лютого
11:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Рейтинговий раунд
13:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки.1/8 фіналу
13:35. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Чвертьфінали
13:54. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Півфінали
14:10. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Малий фінал
14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Фінал
15:05. Керлінг. Жінки. Півфінал
15:05. Керлінг. Жінки. Півфінал
15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (15 км), чоловіки
17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
17:40. Хокей. Чоловіки. Півфінал
19:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 1)
20:05. 🥉Керлінг. Чоловіки. Матч за 3-тє місце
20:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
20:48. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 2)
20:58. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
21:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали
21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
22:00. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Півфінали
22:10. Хокей. Чоловіки. Півфінал
22:17. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал B
22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A
22:56. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал B
23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A
21 лютого
11:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Рейтинговий раунд
11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 1)
11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1
12:00. Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), чоловіки
12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2
12:57. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 2)
13:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. 1/4 фіналу
13:35. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Чвертьфінали
13:54. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Півфінали
14:10. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Малий фінал
14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Фінал
14:30. 🥇Лижний альпінізм. Змішана естафета
15:05. 🥉Керлінг. Жінки. Матч за 3-тє місце
15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (12,5 км), жінки
16:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Півфінали
16:50. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Півфінали
17:40. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
18:15. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
20:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 3)
20:05. 🥇Керлінг. Чоловіки. Фінал
20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)
20:58. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)
21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
21:40. 🥉Хокей. Чоловіки. Матч за 3-тє місце
22:03. 🥇Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)
22 лютого
11:00.🥇Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), жінки
11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 3)
12:05. 🥇Керлінг. Жінки. Фінал
13:12. 🥇Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
15:10. 🥇Хокей. Чоловіки. Фінал
Де дивитися онлайн Зимові олімпійські ігри
Офіційним мовником Олімпіади в Україні є Суспільне Спорт. Також дивитися прямі трансляції можна на телеканалах Євроспорт, які доступні в більшості OTT-сервісів.