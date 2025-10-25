Олімпійські ігри-2026. Розклад

З 4 по 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри.

Церемонія відкриття пройде 6 лютого на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Закриватимуться Ігри у Вероні на однойменній арені. Окрім Мілана та Кортіна-д’Ампецо змагання прийматимуть ще 6 локацій: Антгольц, Лівіно, Предаццо, Тезеро, Верона та Борміо. Причому відстань (найбільша) між Міланом та Антгольцом складає 361 км.

Атлети (близько 3000) з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту (гірськолижний спорт, біатлон, бобслей, лижні гонки, лижне двоборство, керлінг, фігурне катання, фрістайл, хокей, санний спорт, скелетон, сноуборд, шорт-трек, лижний альпінізм, ковзанярський спорт і стрибки з трампліна). Візьмуть участь в головних змаганнях 4-річчя й представники України (18 ліцензій станом на 24 жовтня. – ред.). Наразі ще відбуваються ліцензійні старти, заявка "синьо-жовтих", як й інших учасників, визначиться 18 січня.

Олімпійські комітети Росії та Білорусі продовжують бути відстороненими МОК через військове вторгнення Росії в Україні 24 лютого 2022 року. Однак у деяких видах спорту, крім командних, представники вищезгаданих держав можуть бути допущеними у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Розклад Олімпійських ігор 2026

4 лютого

20:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – … Попередній етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Норвегія. Попередній етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – … Попередній етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 1)





5 лютого

11:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Естонія. Попередній етап (сесія 2)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – … Попередній етап (сесія 2)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – США. Попередній етап (сесія 2)

11:05. Керлінг. Змішані пари. – Італія. Попередній етап (сесія 2)

13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Швеція – Німеччина. Попередній етап (група B).

15:35. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Канада. Попередній етап (сесія 3)

15:35. Керлінг. Змішані пари. США – Швейцарія. Попередній етап (сесія 3)

15:40. Хокей. Жінки. Італія – Франція. Попередній етап (група B)

17:40. Хокей. Жінки. США – Чехія. Попередній етап (група A)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – Італія. Попередній етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – ... Попередній етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Швеція. Попередній етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Змішані пари. … – Німеччина. Попередній етап (сесія 4)

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)

21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)

22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)

22:10. Хокей. Жінки. Італія – Канада. Попередній етап (група A)





6 лютого

10:55. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду

11:05. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Велика Британія. Попередній етап (сесія 5)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 5)

11:05. Керлінг. Змішані пари. США – Канада. Попередній етап (сесія 5)

12:35. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання

13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Франція – Японія. Попередній етап (група B).

14:35. Фігурне катання. Командні змагання. Одиночне катання (жінки)

15:35. Керлінг. Змішані пари. … – США. Попередній етап (сесія 6)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Італія. Попередній етап (сесія 6)

15:35. Керлінг. Змішані пари. … – Велика Британія. Попередній етап (сесія 6)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Норвегія. Попередній етап (сесія 6)

15:40. Хокей з шайбою. Жінки. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (група B).





7 лютого

11:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Канада. Попередній етап (сесія 7)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Швеція. Попередній етап (сесія 7)

11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)

12:30. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск

12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)

13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Німеччина – Японія. Попередній етап (група B).

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)

15:00. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Норвегія. Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. – . Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Італія. Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – США. Попередній етап (сесія 8)

15:40. Хокей з шайбою. Жінки. Швеція – Італія. Попередній етап (група B).

16:05. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

17:40. Хокей з шайбою. Жінки. США – Фінляндія. Попередній етап (група A).

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

19:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1)

20:05. Керлінг. Змішані пари. – США. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – Естонія. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. – Швейцарія. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Італія. Попередній етап (сесія 9)

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)

20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одинаки (чоловіки, коротка програма)

20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)

21:00. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал

21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:10. Хокей з шайбою. Жінки. Швейцарія – Канада. Попередній етап (група A).

23:05. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду (довільна програма)





8 лютого

10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація)

10:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки (кваліфікація)

11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – . Попередній етап (сесія 10)

11:05. Керлінг. Змішані пари. – Естонія. Попередній етап (сесія 10)

11:30. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки (заїзд на вибування)

12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки

13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)

14:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/8 фіналу

14:24. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки, 1/8 фіналу

14:48. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки, 1/4 фіналу

15:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки, 1/4 фіналу

15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км

15:12. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Півфінали

15:19. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Півфінали

15:26. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Малий фінал

15:29. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. Великий фінал

15:35. Керлінг. Змішані пари. Канада – Швеція. Попередній етап (сесія 11)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 11)

15:35. Керлінг. Змішані пари. США – Естонія. Попередній етап (сесія 11)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Італія – . Попередній етап (сесія 11)

15:36. 🥉Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Малий фінал

15:39. 🥇Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. Великий фінал

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

17:40. Хокей з шайбою. Жінки. Франція – Швеція. Попередній етап (група B)

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 3)

19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 4)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – Велика Британія. Попередній етап (сесія 12)

20:05. Керлінг. Змішані пари. США – Швеція. Попередній етап (сесія 12)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Норвегія. Попередній етап (сесія 12)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – . Попередній етап (сесія 12)

20:30. Фігурне катання. Командні змагання. Парне катання

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1)

21:15. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2)

21:45. 🥇Фігурне катання. Командні змагання. Одиначки, довільна програма

22:00. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3)

22:10. Хокей з шайбою. Жінки. Чехія – Фінляндія. Попередній етап (група A)

22:55. Фігурне катання. Командні змагання. Одинаки, довільна програма





9 лютого

11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Канада. Попередній етап (сесія 13)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Італія – США. Попередній етап (сесія 13)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – . Попередній етап (сесія 13)

11:05. Керлінг. Змішані пари. – Естонія. Попередній етап (сесія 13)

11:30. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (швидкісний спуск)

13:10. Хокей. Жінки. Японія – Італія. Попередній етап (група B)

13:30. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 1)

13:59. Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 2)

14:28. 🥇Фрістайл. Жінки, слоупстайл. Фінал (спроба 3)

15:00. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)

17:40. Хокей. Жінки. Німеччина – Франція. Попередній етап (група B)

18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 1)

18:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал

19:05. Керлінг. Змішані пари. Півфінал

19:32. Санний спорт. Одиначки (заїзд 2)

20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін (раунд 1)

20:20. Фігурне катання. Танці на льоду, ритм-танок

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 1)

20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 2)

21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Жінки, фінал (спроба 3)

21:15. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, нормальний трамплін. Фінал

21:40. Хокей. Жінки. Швейцарія – США. Попередній етап (група A)

22:10. Хокей. Жінки. Канада – Чехія. Попередній етап (група A)





10 лютого

10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація

10:55. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація

11:30. Гірські лижі. Жінки. Комбінація (швидкісний спуск)

11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги

12:08. Шорт-трек. 1000 м. Чоловіки, попередні забіги

12:15. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація)

12:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Чвертьфінали

12:53. Шорт-трек. Змішана естафета.1/4 фіналу

13:10. Хокей. Жінки. Японія – Швеція. Попередній етап (група B)

13:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Чвертьфінали

13:23. Шорт-трек. Змішана естафета. Півфінали

13:30. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 1)

13:45. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Півфінали

13:48. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал B

13:56. 🥇Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал A

13:57. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Півфінали

13:59. Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 2)

14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал

14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал

14:28. 🥇Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)

14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки

15:00. 🥇Гірські лижі. Жінки. Комбінація (слалом)

15:05. 🥉Керлінг. Змішані пари. Матч за 3-тє місце

15:15. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація)

17:40. Хокей. Жінки. Італія – Німеччина. Попередній етап (група B)

18:00. Санний спорт. Одиначки (заїзд 3)

19:05. 🥇Керлінг. Змішані пари. Фінал

19:30. Фігурне катання. Одинаки, коротка програма

19:41. 🥇Санний спорт. Одиначки (заїзд 4)

19:45. Стрибки з трампліна. Змішані команди. Раунд 1

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал

21:10. Хокей. Жінки. Канада – США. Попередній етап (група A)

22:10. Хокей. Жінки. Фінляндія – Швейцарія. Попередній етап (група A)





11 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна

11:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1)

12:00. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація 2)

12:27. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2)

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

15:15. Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 1

15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2

17:40. Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)

18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)

18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)

19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Італія. Груповий етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Німеччина. Груповий етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – . Груповий етап (сесія 1)

20:05. Керлінг. Чоловіки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 1)

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)

20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма

20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

21:27. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)

22:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Італія, груповий етап (B)





12 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Корея – . Груповий етап (сесія 1)

10:05. Керлінг. Жінки. – Швеція. Груповий етап (сесія 1)

10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 1)

10:05. Керлінг. Жінки. Канада – Данія. Груповий етап (сесія 1)

10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)

11:00. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація 2)

11:00. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 1)

11:55. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 2)

12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки

13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Франція, груповий етап (C)

13:15. Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 1

13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

14:45. Сноуборд. Крос, чоловіки. 1/8 фіналу

15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Німеччина. Груповий етап (сесія 2)

15:05. Керлінг. Чоловіки. – Швейцарія. Груповий етап (сесія 2)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 2)

15:18. Сноуборд. Крос, чоловіки. Чвертьфінали

15:39. Сноуборд. Крос, чоловіки. Півфінали

15:56. Сноуборд. Крос, чоловіки. Малий фінал

16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал

17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

17:40. Хокей. Чоловіки. Чехія – Канада, груповий етап (A)

19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета

20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 2)

20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Корея. Груповий етап (сесія 2)

20:05. Керлінг. Жінки. Данія – . Груповий етап (сесія 2)

20:05. Керлінг. Жінки. Швеція – . Груповий етап (сесія 2)

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)

21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали

21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали

21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали

22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали

22:10. Хокей. Чоловіки. Латвія – США , груповий етап (B)

22:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Данія, груповий етап (C)

22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B

22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A

22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B

22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A





13 лютого

10:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – . Груповий етап (сесія 3)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 3)

10:05. Керлінг. Чоловіки. – Норвегія. Груповий етап (сесія 3)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Чехія. Груповий етап (сесія 3)

11:00. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 1)

11:55. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 2)

13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

13:10. Хокей. Чоловіки. Італія – Словаччина, груповий етап (B)

13:10. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Швеція, груповий етап (C)

14:30. Сноуборд. Крос, жінки. 1/8 фіналу

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

15:03. Сноуборд. Крос, жінки. Чвертьфінали

15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Швеція. Груповий етап (сесія 3)

15:05. Керлінг. Жінки. Китай – Швейцарія. Груповий етап (сесія 3)

15:05. Керлінг. Жінки. – Канада. Груповий етап (сесія 3)

15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Корея. Груповий етап (сесія 3)

15:24. Сноуборд. Крос, жінки. Півфінали

15:41. Сноуборд. Крос, жінки. Малий фінал

15:46. 🥇Сноуборд. Крос, жінки. Фінал

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

17:00. Скелетон. Жінки (заїзд 1)

17:40. Хокей. Чоловіки. Франція – Чехія, груповий етап (A)

17:40. Хокей. Жінки. Чвертьфінал

18:45. Скелетон. Жінки (заїзд 2)

20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма

20:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Норвегія. Груповий етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Італія. Груповий етап (сесія 4)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Швеція. Груповий етап (сесія 4)

20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)

20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3)

20:58. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)

21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:10. Хокей. Чоловіки. Канада – Швейцарія, груповий етап (B)

22:10. Хокей. Жінки. Чвертьфінал

22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)





14 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Китай. Груповий етап (сесія 4)

10:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Канада. Груповий етап (сесія 4)

10:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 4)

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1)

11:30. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/16 фіналу

12:00. Фрістайл. Парний могул, жінки. 1/8 фіналу

12:20. Фрістайл. Парний могул, жінки. Чвертьфінали

12:35. Фрістайл. Парний могул, жінки. Півфінали

12:45. 🥇Фрістайл. Парний могул, жінки. Великий фінал

12:47. 🥉Фрістайл. Парний могул, жінки. Малий фінал

13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7,5 км)

13:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Словаччина, груповий етап (A)

13:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Латвія, груповий етап (C)

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2)

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км), жінки

15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 5)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – . Груповий етап (сесія 5)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Канада. Груповий етап (сесія 5)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – . Груповий етап (сесія 5)

17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка переслідування, чвертьфінал

17:40. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Італія, груповий етап (A)

17:40. Хокей. Жінки. Чвертьфінал

18:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

19:00. Скелетон. Жінки (заїзд 3)

19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін (раунд 1)

20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Швейцарія. Груповий етап (сесія 5)

20:05. Керлінг. Жінки. – . Груповий етап (сесія 5)

20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Данія. Груповий етап (сесія 5)

20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швеція . Груповий етап (сесія 5)

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1)

20:44. 🥇Скелетон. Жінки (заїзд 4)

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки, великий трамплін. Фінал

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2)

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали

21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги

22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3)

22:10. Хокей. Чоловіки. США – Данія, груповий етап (C)

22:10. Хокей. Жінки. Чвертьфінал

22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали

23:00. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Півфінали

23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B

23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A





15 лютого

10:05. Керлінг. Чоловіки. – Швеція. Груповий етап (сесія 6)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Велика Британія. Груповий етап (сесія 6)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Італія. Груповий етап (сесія 6)

11:00. Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 1)

11:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 1)

11:30. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/16 фіналу

12:00. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. 1/8 фіналу

12:15. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (12,5 км), чоловіки

12:20. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Чвертьфінали

12:35. Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Півфінали

12:45.🥉Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Малий фінал

12:47. 🥇Фрістайл. Парний могул, чоловіки. Великий фінал

12:47. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 2)

13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, чоловіки (4х7,5 км)

13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Чехія, груповий етап (C)

14:30. 🥇Гірські лижі. Гігантський слалом, жінки (заїзд 2)

14:45. Сноуборд. Кросс, змішані команди. Чвертьфінали

15:05. Керлінг. Жінки. – Корея. Груповий етап (сесія 6)

15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Італія. Груповий етап (сесія 6)

15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 6)

15:05. Керлінг. Жінки. – Китай. Груповий етап (сесія 6)

15:15. Сноуборд. Крос, змішані команди. Півфінали

15:35. Сноуборд. Крос, змішані команди. Малий фінал

15:40. 🥇Сноуборд. Крос, змішані команди. Фінал

15:45. 🥇Біатлон. Гонка переслідування (10 км), жінки

17:00. Ковзанярський спорт. Командна гонка, чоловіки. Чвертьфінали

17:40. Хокей. Чоловіки. Канада – Франція, груповий етап (A)

18:03. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

19:00. 🥇Скелетон. Змішані командні змагання

19:45. Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін (раунд 1)

20:05. Керлінг. Чоловіки. – Канада. Груповий етап (сесія 7)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – . Груповий етап (сесія 7)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Чехія. Груповий етап (сесія 7)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)

20:10. Хокей. Чоловіки. Данія – Латвія, груповий етап (B)

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)

20:45. Фігурне катання. Спортивні пари, коротка програма

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, великий трамплін. Фінал

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)

22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки, кваліфікація (спроба 3)

22:10. Хокей. Чоловіки. США – Німеччина, груповий етап (B)





16 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Швейцарія. Груповий етап (сесія 7)

10:05. Керлінг. Жінки. Китай – Канада. Груповий етап (сесія 7)

10:05. Керлінг. Жінки. Данія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 7)

11:00. Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 1)

11:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 1)

11:30. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 1)

12:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Чвертьфінали

12:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Попередні забіги

12:35. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Кваліфікація (спроба 2)

12:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Півфінали

12:57. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

13:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Півфінали

13:36. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал B

13:42. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал A

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, чоловіки (заїзд 2)

15:00. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Норвегія. Груповий етап (сесія 8)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Канада. Груповий етап (сесія 8)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Німеччина. Груповий етап (сесія 8)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – . Груповий етап (сесія 8)

16:05. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)

17:40. Хокей. Жінки. Півфінал

20:00. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 1)

20:00. Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 3)

20:05. Керлінг. Жінки. – Італія. Груповий етап (сесія 8)

20:05. Керлінг. Жінки. Корея – Китай. Груповий етап (сесія 8)

20:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Велика Британія. Груповий етап (сесія 8)

20:05. Керлінг. Жінки. – Канада. Груповий етап (сесія 8)

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 1)

20:48. Стрибки з трампліна. Суперкоманда (раунд 2)

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 2)

21:00. 🥇Фігурне катання. Спортивні пари, довільна програма

21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:23. 🥇Стрибки з трампліна. Суперкоманда. Фінал

22:04. 🥇Бобслей. Жінки, монобоб (заїзд 4)

22:10. Хокей. Жінки. Півфінал





17 лютого

10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Швеція. Груповий етап (сесія 9)

10:05. Керлінг. Чоловіки. – . Груповий етап (сесія 9)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Німеччина. Груповий етап (сесія 9)

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з великого трампліна

11:45. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)

12:30. Фрістайл. Акробатика. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)

13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі

13:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі

14:00. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 1)

14:27. Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 2)

14:45. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)

14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

14:54. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, жінки. Фінал (спроба 3)

15:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Канада. Груповий етап (сесія 9)

15:05. Керлінг. Жінки. Італія – . Груповий етап (сесія 9)

15:05. Керлінг. Жінки. Данія – . Груповий етап (сесія 9)

15:05. Керлінг. Жінки. Корея – Швейцарія. Груповий етап (сесія 9)

15:15. Фрістайл. Акробатика. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)

15:30. 🥇Біатлон. Естафета (4х7,5 км), чоловіки

15:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Півфінали

15:52. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Півфінали

16:24. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D

16:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C

16:43. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D

16:49. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C

17:22. 🥉Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:28. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

17:40. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі

17:41. 🥉Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

17:47. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

19:45. Фігурне катання. Одиначки, коротка програма

20:00. Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 3)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Швейцарія. Груповий етап (сесія 10)

20:05. Керлінг. Чоловіки. – Італія. Груповий етап (сесія 10)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)

20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Норвегія. Груповий етап (сесія 10)

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)

20:52. Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)

21:15. 🥇Фрістайл. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:03.🥇 Бобслей. Чоловіки, двійки (заїзд 4)

22:10. Хокей. Чоловіки. Стикові матчі





18 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Китай – Данія. Груповий етап (сесія 10)

10:05. Керлінг. Жінки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 10)

10:05. Керлінг. Жінки. Швеція – Корея. Груповий етап (сесія 10)

10:45. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Кваліфікація

11:00. Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 1)

11:15. Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Кваліфікація

12:45. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), жінки. Фінал

12:30. Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 1

13:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал

13:15. 🥇Лижні гонки. Командний спринт (вільний стиль), чоловіки. Фінал

13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, жінки. Фінал 2

13:30. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 1)

13:59. Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 2)

14:28. 🥇Сноуборд. Слоупстайл, чоловіки. Фінал (спроба 3)

14:30. 🥇Гірські лижі. Слалом, жінки (спроба 2)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Канада. Груповий етап (сесія 11)

15:05. Керлінг. Чоловіки. – Чехія. Груповий етап (сесія 11)

15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 11)

15:05. Керлінг. Чоловіки. – Велика Британія. Груповий етап (сесія 11)

15:45. 🥇Біатлон. Естафета (4х6 км), жінки

17:40. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал

19:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал

20:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – Данія. Груповий етап (сесія 11)

20:05. Керлінг. Жінки. Канада – Італія. Груповий етап (сесія 11)

20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Швеція. Груповий етап (сесія 11)

20:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – ... Груповий етап (сесія 11)

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Чвертьфінали

21:42. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Півфінали

21:50. Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал B

21:59. 🥇Шорт-трек. Жінки. Естафета (3000 м). Фінал A

22:10. Хокей. Чоловіки. Чвертьфінал

22:24. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал B

22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал A





19 лютого

10:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Чехія. Груповий етап (сесія 12)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 12)

10:05. Керлінг. Чоловіки. – Німеччина. Груповий етап (сесія 12)

10:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Канада. Груповий етап (сесія 12)

10:50. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Попередні забіги

11:00. Лижне двоборство. Командний спринт, стрибки з трампліна

11:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 1)

11:30. Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Попередні забіги

12:27. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Кваліфікація (спроба 2)

12:30. Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 1

13:30. 🥇Фрістайл. Акробатика, чоловіки. Фінал 2

13:55. Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Півфінали

14:25. Лижний альпінізм. Чоловік, спринт. Півфінали

14:55. 🥇Лижний альпінізм. Жінки, спринт. Фінал

15:00. 🥇Лижне двоборство. Командний спринт, гонка

15:05. Керлінг. Жінки. Швейцарія – . Груповий етап (сесія 12)

15:05. Керлінг. Жінки. Канада – Корея. Груповий етап (сесія 12)

15:05. Керлінг. Жінки. – Китай. Груповий етап (сесія 12)

15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 12)

15:15. 🥇Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт. Фінал

15:40. 🥉Хокей. Жінки. Матч за 3-тє місце

17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

20:00. 🥇Фігурне катання. Одиначки, довільна програма

20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал

20:05. Керлінг. Чоловіки. Півфінал

20:10. 🥇Хокей. Жінки. Фінал

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 1)

21:27. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Кваліфікація (спроба 2)





20 лютого

11:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Рейтинговий раунд

13:00. Фрістайл. Лижний крос. Жінки.1/8 фіналу

13:35. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Чвертьфінали

13:54. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Півфінали

14:10. Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Малий фінал

14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Жінки. Фінал

15:05. Керлінг. Жінки. Півфінал

15:05. Керлінг. Жінки. Півфінал

15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (15 км), чоловіки

17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

17:40. Хокей. Чоловіки. Півфінал

19:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 1)

20:05. 🥉Керлінг. Чоловіки. Матч за 3-тє місце

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)

20:48. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 2)

20:58. Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)

21:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Чвертьфінали

21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:00. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Півфінали

22:10. Хокей. Чоловіки. Півфінал

22:17. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал B

22:29. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. Естафета (5000 м). Фінал A

22:56. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал B

23:03. 🥇Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал A





21 лютого

11:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Рейтинговий раунд

11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 1)

11:45. Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 1

12:00. Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), чоловіки

12:45. 🥇Фрістайл. Акробатика, мікст. Фінал 2

12:57. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 2)

13:00. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. 1/4 фіналу

13:35. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Чвертьфінали

13:54. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Півфінали

14:10. Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Малий фінал

14:15. 🥇Фрістайл. Лижний крос. Чоловіки. Фінал

14:30. 🥇Лижний альпінізм. Змішана естафета

15:05. 🥉Керлінг. Жінки. Матч за 3-тє місце

15:15. 🥇Біатлон. Мас-старт (12,5 км), жінки

16:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Півфінали

16:50. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Півфінали

17:40. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал

18:15. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал

20:00. Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 3)

20:05. 🥇Керлінг. Чоловіки. Фінал

20:30. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)

20:58. Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)

21:25. 🥇Фрістайл. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

21:40. 🥉Хокей. Чоловіки. Матч за 3-тє місце

22:03. 🥇Бобслей. Жінки, двійки (заїзд 4)





22 лютого

11:00.🥇Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), жінки

11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 3)

12:05. 🥇Керлінг. Жінки. Фінал

13:12. 🥇Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)

15:10. 🥇Хокей. Чоловіки. Фінал

Де дивитися онлайн Зимові олімпійські ігри

Офіційним мовником Олімпіади в Україні є Суспільне Спорт. Також дивитися прямі трансляції можна на телеканалах Євроспорт, які доступні в більшості OTT-сервісів.