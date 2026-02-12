Канада розгромила Чехію, а Швейцарія переграла Францію на Олімпійських іграх-2026
У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися матчі 1-го туру чоловічого хокейного турніру в групі А.
Так, у першому поєдинку Швейцарія без проблем перемогла Францію, а пізніше, у другій зустрічі ігрового дня Канада розгромила Чехію та вийшла у лідери квартету.
Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, чоловіки
12 лютого, Група А
Швейцарія – Франція 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Чехія – Канада 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Пізніше відбудуться ще дві зустрічі у групі С, де Латвія зіграє проти США, а Німеччина протистоятиме Данії.
- 22:10 Латвія – США
- 22:10 Німеччина – Данія
Нагадаємо, вчора 11 лютого, в матчах групи В Словаччина здобула сенсаційну перемогу над чинними олімпійськими чемпіонами фінами, а Швеція здобула переконливу перемогу над командою Італії.
Згідно з форматом групового етапу переможець групи та найкраще друге місце вийде напряму до 1/4 фіналу, а інші команди пройдуть додатковий кваліфікаційний раунд.
Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.