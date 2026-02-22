Золото імені Галлібака: збірна США стала олімпійським чемпіоном, перемігши у фіналі Канаду

Збірна США з хокею виграла золоті медалі Олімпійських ігор 2026, здолавши у фінальному поєдинку національну команду Канади в овертаймі з рахунком 2:1.

Вирішальну гру команди розпочали без розвідки. Хоча на початку першого періоду гра здебільшого нагадувала хаос – багато бажання, енергійно, але з мінімумом обдуманих дій.

Канадці трохи переважали суперника за кидками, проте ті не несли особливої небезпеки для Галлібака. Відкрили рахунок американці. На 6-й хвилині нападник Міннесоти Вайлд Меттью Болді як з дітлахами розібрався з основною парою канадських захисників Макар – Тейвз. Форвард черпачком прокинув каучуковий диск між захисниками, увірвався віч-на-віч з Біннінгтоном і знущальницьки направив шайбу повз правий щиток голкіпера.

Гра американців у першому періоді виглядала цілісніше, підопічні Саллівана краще комбінували та мали ще гольові моменти. Щоправда, намагаючись розіграти до вірного, через так званий екстра пас, подвоїти рахунок не змогли, ще й маючи одну більшість. Канадці ж переважно розраховували на індивідуально майстерність, проте суперник не дав організувати нічого.

Другий період канадці розпочали так, як від них і очікували ще до турніру. Підопічні Купера увімкнули космічні швидкості, притиснули суперника до власних воріт і влаштували кількахвилинне пекло для захисників і воротаря збірної США. Американці відверто терпіли та грали на відбій. І зненацька отримали свій шанс – Тейвз невдало віддавав пас через середину, що призвело до перехоплення Макевоєм та небезпечного кидка. Біннінгтон на місці.

Буквально за мить Коннор Макдевід утік сам на сам з Галлебаком, але не зумів переграти воротаря. Наслідком надшвидкостей збірної Канади стали два вилучення. Генцел отримав 2 хвилини штрафу за затримку суперника руками, а Макавой – за затримку ключкою. Майже 2 хвилини у більшості успіху "Кленовим листкам" не принесло. Гравці грішили поспішними кидками, замість того, щоб розіграти до вірного.

Нарешті нагадали про себе й брати Ткачуки, точніше Меттью, який утворив невеличку сутичку за власними воротами. Після цього гра дещо заспокоїлась. А за менш як дві хвилини до завершення періоду збірна Канади відігралася: Кейл Макар кистьовим кидком на незручній висоті прошив Галлебака. 1:1 після другого періоду з величезною ігровою перевагою канадців.

Третій період розпочався зі шквалу атак канадців. Лише фантастична гра Коннора Галлібака не дозволила "Кленовим листкам" вийти уперед. Спочатку американський кіпер неймовірним чином (фото 1) ключкою не дозволив шайбі перетнути лінію воріт, а трохи згодом найкращий воротар НХЛ нейтралізував вихід сам на сам Макліна Селебріні.

Connor Hellebuyck with an unreal stick save to rob Canada of the go-ahead goal.



Game-changing stop. pic.twitter.com/Vdr8cBhBal — Mismatch (@MismatchSports) February 22, 2026

CONNOR HELLEBUYCK 👀🔥



STANDS ON HIS HEAD and sends Team USA to OVERTIME in the GOLD MEDAL GAME vs Canada!



Brick wall. Let's go USA!!! 🦅🏒🇺🇸 pic.twitter.com/uN6yPFcUpc — Alec Lace (@AlecLace) February 22, 2026

Американці оговтались ближче до екватора третьої 20-хвилинки й ледь не забили. Проте спочатку Натан Маккінон чудернацьким чином не поцілив у порожні ворота. Американці провели зворотну атаку, Веренські робив накидання на п'ятак, але канадський голкіпер був напоготові.

На 7-й хвилині періоду Сем Беннет отримав подвійний малий штраф (2+2) за гру високо піднятою ключкою. Американці в більшості нічим не запам'яталися. До того ж нападник збірної США Джек Г'юз порушив правила та подарував канадцям можливість понад хвилину грати в більшості. Неймовірний Коннор Галлібак відіграв бездоганно.

1:1 – після завершення основного часу та овертайм у форматі 3 на 3, де все вирішила одна вирішальна шайба.

На першій же хвилині Біннінгтон врятував Канаду від пропущеного голу – пасткою відбив кидок у ближній кут. І все ж США забили. Найкращий польовий гравець команди на турнірі Джек Г'юз кистьовим кидком прошив дальній нижній кут воріт Біннінгтона, принісши своїй команді "золото".

Зимові Олімпійські ігри 2026

Фінал, 22 лютого

Канада – США 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)

Зазначимо, що збірна США втретє в історії стала олімпійським чемпіоном. Востаннє американці тріумфували у 1980-му році, створивши "диво на льоду", а в епоху НХЛ до цього жодного разу не тріумфували.

Нагадаємо, у фіналі жіночого хокейного турніру американки здобули вольову перемогу над канадками (2:1), вигравши третє в історії олімпійське чемпіонство для своєї країни.