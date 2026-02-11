Кросбі в гонитві за третім "золотом", надпотужні США та ідеальна Фінляндія: прев'ю хокейного турніру Олімпійських ігор 2026

Уже сьогодні, 11 лютого, стартує чоловічий хокейний турнір Олімпійських ігор – чи не головна родзинка усієї Олімпіади.

Довгоочікуваний турнір, адже вперше за 12 років на турнірі зіграють найкращі хокеїсти планети. Так, так, НХЛ уперше з 2014-го призупинила свою регулярну першість і ми побачимо всю еліту світового хокею з шайбою. Тут і зараз. В одному місці.

Знайомимо вас з учасниками Олімпійського турніру, головними фаворитами та зірками. Розбираємось, хто зможе скласти конкуренцію Канаді та припіднести сюрприз, а кому відведена роль відвертого аутсайдера.

Повернення гравців НХЛ

Ліга повернулася на Олімпіаду після того, як вирішила пропустити Ігри 2018 року з фінансових причин. Зимові ігри проходять, коли сезон Національної футбольної ліги (НФЛ) завершився, а Головної бейсбольної ліги (МЛБ) ще не розпочався. Для багатьох франшиз це час, коли серед конкурентів є лише НБА, але далеко не в кожному місті є баскетбольний візаві для хокейної команди.

Звичайно, це й стало фактором, який змусив власників команд перед стартом сезону-2017/18 проголосувати за заборону відїзду гравців. Ще однією причиною став страх, що ключовий хокеїст під час виступу за збірну може отримати травму.

Повернення мало відбутися ще у 2022 році, але було скасоване через побоювання щодо COVID-19.

Поява гравців головної ліги світу справді виглядає епохально, адже тривалий час вони не брали участі в Олімпійських іграх через професійний статус. Зі схожої причини справжні зірки баскетболу США дебютували на Іграх-1992 – саме тому та команда отримала сталий фразеологізм "Dream Team".

У 1995 році між МОК, Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF), НХЛ та Асоціацією гравців Національної хокейної ліги (NHLPA) було досягнуто угоди про дозвіл хокеїстам НХЛ брати участь в Олімпійських іграх.

Формат турніру 1998 року було скориговано відповідно до розкладу НХЛ. Канада, яка вважалася фаворитом, зазнала невдачі у півфіналі проти Чехії, а згодом програла матч за бронзові медалі Фінляндії. "Кленові листки" підтверджували статус головного претендента в 2002, 2010 та 2014 роках.

Вплив гравців із НХЛ надалі був вирішальним. Кожного разу символічна п'ятірка й воротар на Іграх складалися саме з представників американських чи канадських клубів.

Виключеня, щоправда, було. На ОІ-2006 найкращим захисником визнали шведа Кенні Йонссона. Колишній капітан Айлендерс під час локауту повернувся у рідний клуб Регле, а потім вирішив не повертатися за океан. Голлівудського антуражу додає той факт, що у сезоні-2005/06 Регле грав у другому за силою дивізіоні Швеції.

Do you remember when Sweden won the Olympics in 2006 and Kenny Jönsson, 32 was named the best defenseman of the tournament?



He was playing the 2nd tier league in Sweden at the time.



After, he had 28 fresh NHL offers to bring him back to the NHL. He stayed in Rögle.

Група A. Фаворит, чемпіони світу-2024, найміцніший горішок і суперник збірної України

"Іду на ви" від Канади

Навіть важко уявити, який склад має зібрати збірна Канади на будь-який хокейний турнір, щоб не вважатися фаворитом. Ігри в Мілані – не виняток. "Кленові листки" очолюють список команд tier-1.

Перше, що ними рухатиме, – бажання реваншу. Все ж таки виступ у Пекіні, якщо не ганьба, то провал – точно. Поразка від США (2:4) на груповому етапі та від Швеції (0:2) у чвертьфіналі досі в пам'яті, хоч і минуло майже чотири роки.

Рани загоюються швидше, коли є успіхи, але й на чемпіонатах світу за цей період канадці не виглядали беззаперечними домінаторами. "Срібло" у 2022-му, "золото" в 2023-му, четверта сходинка у 2024-му, а торік – взагалі виліт у 1/4 фіналу від Данії.

NICK OLESEN GIVES DENMARK THE LEAD WITH UNDER A MINUTE TO PLAY!

Цьому є просте пояснення: чемпіонат світу стартує тоді, коли лише починається плейоф НХЛ, тож не завжди вдається зібрати оптимальний склад. Утім, у таких умовах перебувають усі топ-команди.

Трохи зігріває серця фанатів тріумф на турнірі "Чотирьох націй", де був бойовий ростер. У фіналі вдалося обіграти США. У той період новоспечений президент Сполучених Штатів Дональд Трамп всіляко "прогрівав" аудиторію серйозними намірами зробити Канаду 51-м штатом, тож цей успіх був надважливим. Осторонь не залишився навіть Джастін Трюдо, тодішній прем'єр країни.

Джон Купер, який очолив збірну влітку 2024 року, майже не змінював гравців із тріумфального складу Кубку "Чотирьох націй". Не обійшлося, однак, без коригувань уже на фінішній прямій. На початку лютого замість Ентоні Сіреллі прийшов Сем Беннетт – володар нагороди MVP Кубку Стенлі-2025. А трохи згодом до команди приєднався Сет Джарвіс, який замінив Брейдена Пойнта – той не встиг залікувати травму.

2026 men's hockey Olympians with prior Olympic experience, a thread:



🇨🇦 Sidney Crosby - 2010, 2014

🇨🇦 Drew Doughty - 2010, 2014

🇨🇿 Roman Červenka - 2010, 2014, 2018, 2022

🇨🇿 Radko Gudas - 2014

🇨🇿 Dominik Kubalík - 2018

🇨🇿 Tomáš Kundrátek - 2018, 2022

🇨🇿 Ondřej Palát - 2014

На кожній позиції в цьому колективі є гравці, здатні впливати на рівень гри. Ветеранами команди залишаються Сідні Кросбі та Дрю Дауті – єдині, хто був на Іграх 2010 та 2014 років, де канадці здобували золото. Утім, справжнім лідером стане Конор Макдевід – напевно, найкращий хокеїст світу останніх років.

Форварду ще з юних років пророкували потрапляння до Triple Gold Club. "Золото" чемпіонату світу "МакДі" здобув ще в 2016-му. З перемогами в Кубку Стенлі поки що не складається, а на Іграх шансу проявити себе не було. Тож, чому б не з першої спроби та відразу в чемпіони?

"Давно хотів бути тут, представляти свою країну та бути частиною чудової групи гравців", – казав він канадській пресі.

Лідер Едмонтона асистуватиме Кросбі в капітанстві. Ще одним гравцем із літерою "A" на джерсі буде Кейл Макар.

Кожен інший хокеїст – стихія, здатна зробити "погоду" на льоду. Особливо хотілося б виокремити Натана Маккіннона, Сема Райнхарта та Джордана Біннінгтона.

Jordan Binnington stepped up when Canada needed him most



🧱 31 total saves

🧱 14 saves in third period + OT

🧱 Multiple highlight reel stops

32-річний голкіпер на Турнірі "Чотирьох націй" провів усі чотири матчі. Основним він буде і тут. Дарсі Кемпер та Логан Томпсон, якщо не станеться форс-мажорів, отримають ігровий час лише в поєдинку з французами в останньому матчі групового етапу.

Пастарняк і КО. Make Czech Republic Great Again?

Перша "НХЛівська Олімпіада" Нагано-1998 завершилася для чехів тріумфом. Після цього була "бронза" Турина, де з дев'яти найрезультативніших гравців семеро були старшими за 30 років. Основним голкіпером тоді був Томаш Вокоун, якому в тому ж році також виповнилося 30.

Уже тоді з'явилися побоювання, що для Чехії настануть, якщо не "темні віки", то щонайменше солідний відкат.

Так і сталося. Лише в Пхьончхані чехи дісталися вирішальних матчів, але програли й півфінал, і поєдинок за бронзу. На чемпіонатах світу за цей період було два золота (2010 і 2024), три бронзи, але траплялися й сьомі місця (чотири рази), а у 2023-му чехи стали лише восьмими.

Останні два роки командою керує Радомір Рулік. Йому вдалося налагодити гру в обороні – за два останні чемпіонати світу лише 36 пропущених шайб у 18 матчах. А от напад не можна вважати надійним. Там усе тримається на плечах (руках і катанні!) Давида Пастрняка. Минулого року на ЧС зірка Бостон Брюїнз набрав 15 очок (6 + 9), тоді як команда загалом закинула 37 шайб.

Ще одним лідером – ментальним так точно – буде 40-річний Роман Червенка. Його кар'єра в НХЛ досить скромна: лише 39 матчів за Калгарі в сезоні-2012/13. Решта частини кар'єри – Європа. Водночас не можна сказати, що він "пасажир" чи просто "талісман". Роман усе ще грає. І грає не так, як 722-річний Яромир Ягр на свята. Цього сезону форвард має 56 очок (19 + 37) у чеській Екстралізі, що дозволяє йому очолювати гонку бомбардирів.

Головними помічниками Пастрняка стануть форвард Колорадо Еваланш Мартін Нечас, нападник Вегас Голден Найтс Томаш Гертль та захисник Анагайм Дакс Радко Гудаш. Загалом у складі збірної Чехії – 13 представників НХЛ.

Особливо вирізняється голкіперська лінія: Лукаш Достал (Анагайм Дакс ) та Карел Веймелка (Юта Мамут). Веймелка посідає четверте місце серед воротарів НХЛ цього сезону за кількістю стартів (44) та ділить друге місце за кількістю перемог (27-14-3). Утім, саме Достал буде номером один. Він був основним і під час ЧС-2024. Особливо запам'ятався його "сухар" у чвертьфіналі проти США та надійна гра проти…

Вічно другі. Останній танець для симпатичного колективу?

…Швейцарії у матчі за "золото". Оскільки склад груп був сформований ще після ЧС-2023, "Наті" сіялися з третього кошика. Втім, два поспіль фінали чемпіонатів світу дозволили цій команді піднятися на другу сходинку рейтингу IIHF.

Ще після минулого сезону збірна втратила ключового виконавця – Андрес Амбюль завершив кар'єру. Форвард представляв країну на п'яти Олімпійських іграх. Здавалося, до шостих було як рукою сягнути, але він сам розумів, що вже не тягне. Показники 2 + 12 за 50 матчів швейцарської ліги сезону-2024/25 це лише підтверджували. Торік на ЧС він закинув 4 шайби за 10 матчів, але три з них – у грі проти Угорщини (10:0), яка лише в останньому турі уникнула вильоту до дивізіону IA.

Додатковою мотивацією стане і наставник Роберт Фішер. Влітку він залишить свою посаду. "Хрестоносці" майже завжди були "міцним горішком", який умів дивувати (чого варте "срібло" ЧС-2013), але з його приходом у 2015 році збірна переросла у статус, якщо не головного, то тіньового фаворита – точно. Два попередні Олімпійські турніри радості не принесли (8-ме та 10-те місця), але тепер – медалі – цілком реальна мета. До речі, востаннє швейцарці брали олімпійські нагороди ще в 1948 році.

Лідерами будуть форвард Вегаса Кевін Фіала та його колега по амплуа Ніко Гішер із Нью-Джерсі. Опорою в захисті стане Роман Йозі, капітан Нешвілла, а прикриватиме спини Леонардо Дженоні – певно, найкращий воротар, який нині грає в Старому світі.

Акіра Шмідт також виступає за Вегас, але, ймовірно, саме Дженоні буде основним. Усе-таки він – найкращий голкіпер чемпіонату світу. Ба більше – MVP турніру. І це не у складі команди-чемпіона.

Наші майбутні опоненти

Збірна Франції торік розчарувала. Команда вперше з 2007 року вилетіла з еліти, тож тепер гратиме в дивізіоні IA, де стане конкурентом збірної України в боротьбі за підвищення.

Зрозуміло, що нуль очок за підсумками трьох матчів нікого не здивує. Завдання фанатів хокею з України, тренерського штабу та самих гравців "жовто-синіх" – уважно вивчити слабкі й сильні сторони майбутніх опонентів.

До того ж, у складі французів немає представників НХЛ, тож із високою ймовірністю майже цей самий набір гравців виходитиме на лід і проти збірної України. До травня всі європейські ліги завершаться, тоді як за океаном плейоф лише набиратиме обертів.

Окремо варто відзначити Стефана Да Косту. По-перше, він усе ж грав у Північній Америці (7 + 4 за 47 матчів у НХЛ). По-друге, він представляє російську КХЛ, де виступає за Автомобіліст з Єкатеринбурга.

36-річний хокеїст уже перебуває на спаді, але все ще залишається досить небезпечним.

Група В. Скандинавське дербі, талант і КХЛ Словаччини, країна-господар

Автентичні "Суомі"

Ця збірна – це хокейний мінімалізм, доведений до ідеалу. Ніяких зайвих рухів, жодної паніки й максимум користі з кожного моменту. Фіни не намагаються вас вразити – вони просто тихо, спокійно і методично вас переграють. Саме так вони досягли успіхів чотири роки тому в Пекіні.

Цього разу буде значно складніше, адже відсутній Александр Барков. Капітан Флориди вибув ще в міжсезоння й повернеться ближче до травня.

Ключова роль ляже на плечі Мікаеля Гранлунда, досвідченого диригента більшості, та Себастіана Ахо, Міро Гейс­канена, Мікко Рантанена. Останній має викладатися на повну – кілька місяців тому зірка Далласа влип у скандал на батьківщині, пов'язаний зі службою в армії.

На турнірі "Чотирьох націй" фіни поступилися й США (1:6), й Канаді (3:5) зате в овертаймі здолали шведів (4:3).

Шведський хокей на підйомі

Тому вже на груповому етапі "Тре Кронор" прагнутимуть реваншу. До того ж перше місце – це куди кращий посів.

Місяць тому шведська команда U-20 стала чемпіоном світу, вигравши 6 матчів із 7 в основний час. У півфіналі їх ледь не зупинили фіни – "суомі" пали лише в овертаймі.

І хоч із тих складів на льоду Мілана не буде нікого, те протистояння, безумовно, додасть іскор і до зустрічі "мужиків".

Шведська команда робить ставку на організацію гри, холодну голову та високу культуру пасу.

До перемог вести будуть Вільям Нюландер, Еліас Петерссон та Міка Зібанежад. Ці виконавці можуть вирішувати епізоди індивідуально та на високому рівні.

Особливу увагу привертає Габріель Ландескуґ – він у складі збірної та очікується до участі, хоч ще нещодавно мав ушкодження верхньої частини тіла, пропустивши майже 3 (три!) роки гри. У збірній на нього розраховують і вірять – зробили капітаном. У 2014-му крайній нападник виконував функції асистената. І це в 21 рік!

Після "воскресіння" статистика шведа просіла, але це не означає, що він не зможе стати Х-фактором і своєї команди, і всього турніру Олімпіади.

Лінія оборони – одна з найсильніших на турнірі: Віктор Гедман, Расмус Далін, Густав Фросслінг, Ерік Карлссон тримають гру в структурі.

У воротах ключовою фігурою є Якоб Маркстрем, здатний "засушити" матч у найважливіший момент.

Є привід вболівати проти них

Словаччина робить ставку на поєднання молодих талантів і досвідчених виконавців.

Особливо виділяється Юрай Слафковський, який у 2022 році, у 17 років, став наймолодшим гравцем у чоловічому хокейному турнірі Олімпіади, забивши сім голів та допомігши своїй команді здобути бронзу. Він тоді отримав MVP турніру.

Через кілька місяців Монреаль обрав його під №1 на драфті. З кожним роком він тільки додає.

Важливу роль у складі відіграють також Мартін Поспішиль, Ерік Чернак, Саймон Немец та Томаш Татар, котрі входять до остаточного складу Словаччини на Ігри.

Словаччина може бути дуже небезпечною у статусі андердога. Якщо команда відкриє рахунок і сяде в оборону, фаворити можуть серйозно намучитися.

Єдиний мінус, що відразу три хокеїсти з російської ліги: Адам Лішка (Северсталь), Адам Ружичка (Спартак) та Мартін Гарнат (Локомотив Ярославль).

Господарі хочуть набрати бали

Італія залишається найскромнішою командою групи за іменами, але має кількох досвідчених лідерів.

Ключові гравці – Дієго Костнер, капітан і мотор команди, Лукас Шпіцер – організатор атаки, а також воротарські варіанти типу Даміана Клари чи Давіде Фадані, від яких залежить дуже багато.

Хоч зірок світового рівня немає, італійці беруть своєю самовіддачею й дисципліною.

Перспективи збірної – мінімальні з погляду плейоф. Ба більше – останні 3 роки "Скуадра" грала в дивізіоні IA, і якби не "японське прокляття" України, то там би й залишилася.

На Іграх-2006 у Турині, вдалося зіграти внічию (тоді на груповому етапі не визначали переможця – прим.) зі Швейцарією (3:3) та Німеччинною (3:3), але в інших матчах були поразки проти Канади (2:7), Фінляндії (0:6), Чехії (1:4).

Здається цього разу розжитися пунктами буде важче. Тому головна інтрига чи буде гірша в них різниця шайб за Францію.

Група С. США і реноме чемпіонів світу, німецька якість, непрості латвійці та данці

Американці прагнуть перервати "золоту посуху"

Збірна США майже завжди має один із найглибших складів на турнірі й виглядає дуже переконливо. Основу команди формують зіркові гравці НХЛ, які звикли до високих швидкостей і жорсткої конкуренції.

Ключові лідери в атаці – Тейдж Томпсон, потужний форвард із фантастичним кидком, Джек Г'юз, який відповідає за креатив і темп, а також Остон Метьюз – головна зірка команди, навколо якої будується більшість атакувальних схем.

Він буде капітаном команди. Може, хто не знає, Остон – вихованець українського тренера Бориса Дороженка.

В обороні варто виділити Адама Фокса – одного з найрозумніших захисників сучасного хокею, та Квінна Г'юза, який додає мобільності й швидкого першого пасу. І так, він є братом Джека.

У воротах роль першого номера може виконувати Джейк Оттінджер, здатний тягнути складні матчі проти топсуперників. І хоч з Далласом Джейку ніяк не вдасться дійти до фіналу Кубку Стенлі, то появи в складі національної збірної – це завжди до медалей.

Конор Геллібак і Джеремі Сваймен також заслуговують на право бути №1. Перший тричі вигравав "Везіна трофі", щоправда, цього регулярного чемпіонату він не є надто надійним – 90,0% вікинутих кидків. За кар'єру він парирує 91,7%. Здавалося, що ці 1,7%, але для хокейного воротаря це ще й яка різниця!

Американці часто грають дуже емоційно й агресивно, що інколи призводить до зайвих вилучень. Але якщо США ловлять ритм, зупинити їхню атаку практично неможливо. Це безумовний фаворит групи з потенціалом на золото. Ну й все-таки від чинних чемпіонів світу очікувати чогось іншого було б дурницею.

"Зірково-смугасті" лише двічі брали золото Ігор. Ставалося це в 1960 та 1980 роках. Так-так, останній їхній тріумф увійшов в історію під назвою "Диво на льоду".

Леон "кіллер"?

Збірна Німеччини вдало скористалася відсутністю гравців НХЛ на Іграх-2018. Міцний колектив, де основу складали зірки німецької ліги шокував світ, дійшовши до фіналу, де лише в овертаймі програв Росії. Тепер склад виглядає сильнішим, але й опозиція має свої козирі.

Беззаперечний лідер команди – Леон Драйзайтль. Напарник Макдевіда по Едмонтону й сам демонструє неймовірну статистику. За останні сім сезонів форвард шість разів пробивав 100 очок. Цього року все йде до того, що німець знову це зробить. Можливо, сталося таке б і в "регулярці"-2020/21, але тоді замість класичних 82 матчів у НХЛ було лише 56.

Поруч із ним важливу роль відіграє Тім Штюцле, який додає швидкості, креативу й постійного хаосу в обороні суперника.

В обороні ключова фігура буде Моріц Зайдер, силовий, холоднокровний і дуже неприємний для будь-якого форварда.

Німеччині буде складно "заїхати" в медалі, але здивувати зможуть. Вони готові боротися за кожну частину ігрового поля й віддавати себе повністю. Фраза "німецька якість" ідеально описує цю збірну, але чи зможе "Мерседес Гелентваген" вдало на швидкості маневрувати... Побачимо.

Непомітні, але амбітні

Латвія – це команда, яку неможливо не поважати. Вони можуть бути слабшими за іменами, але за характером часто перекривають недостачу класу. Якщо латвійці вийшли на лід – легко не буде нікому. Все таки хокей – це спорт №1 у цій країні.

На ЧС-2023 "бордово-білі" вибороли "бронзу". Кілька легенд того складу вже пішли або помітно просіли, але і їм на заміну прийшли гідні виконавці.

Особливо надійно виглядає воротарська лінія, де є Елвіс Мерзлікінс (Коламбус) та Артурс Шиловс (Піттсбург). Захисник Увіс Балінскіс далеко не головний виконавець у Флориді, але дворазовий володар Кубку Стенлі.

Кілька виконавців межують між мінорними лігами та НХЛ. Зокрема, Ерікс Матейко, який за місяць до ОІ вибув через травму. Інші – європейські ліги.

Найміцніший аутсайдер з усіх можливих

Якщо ви хочете побачити казку, то саме за цю збірну треба вболівати. Данці виглядають досить скромно на папері, але на льоду регулярно псують настрій комусь із фаворитів. Це явно не Франція чи Італія з попередніх груп

Головною зіркою вже кілька років є Ніколай Елерс. Швидкість, різкі прориви й здатність покарати за найменшу помилку. Це його арсенал. Поруч із ним варто згадати Ларса Еллерa, ветерана й інтелектуального центру команди.

У воротах ключова фігура – Фредерік Андерсен. Коли він здоровий і в формі, Данія автоматично стає вдвічі небезпечнішою.

Данці навряд чи підуть далеко, але в групі точно знайдеться хтось, хто після матчу з ними скаже: "Даремно ми їх недооцінювали". Як казав персонаж Аль Пачіно в фільмі "Щонеділі": "Буде шанс – ми вціпимося в цей шанс зубами". Це ідеальний слоган для сучасної команди Данії.

Де відбудуться матчі

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena – це головна хокейна арена Ігор-2026, де проходитимуть ключові матчі – включно з фіналами у чоловіків і жінок.

Будівництво затягнулося, що викликало тривогу навіть у керівництва МОК. Частини інфраструктури, як-от зона харчування, медіа-сектор і гостинні приміщення, все ще дороблялися буквально напередодні Ігор. Не обійшлося без скандалів.

Вміщує 16 тисяч уболівальників. Що збірна Італії дійде до вирішальних матчів віриться слабко, але аншлаг під час фіналу й півфіналів має бути.

Додатковою хокейною ареною є "Milano Rho Ice Hockey Arena", яка створена всередині виставкового центру Fiera Milano Rho.

Місткість: близько 5 700 глядачів. Тут будуть проводитися кілька матчів групового етапу.

Де дивитися хокейний турнір Олімпійських ігор 2026

В Україні трансляція головних турнірів з фрістайлу доступна на Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.

Матчі також будуть транслюватися на телеканалах Eurosport1/Eurosport2.

Календар і формат змагань

Спочатку буде стандартний формат групового турніру. Усередині груп кожна команда зіграє з кожним із суперників по одному матчу. Команди, які посіли перші місця у своїх групах, а також найкраще друге місце, проходять до чвертьфіналу напряму. Решта команд проводить додатковий кваліфікаційний раунд.

Місця з 9 по 12 визначаються саме за підсумками кваліфікаційного раунду. Наприклад, чотири роки тому Чехія після групового етапу мала сьомий номер посіву, але поступилася Швейцарії, тому в підсумковому рейтингу ОІ-2022 стала лише дев'ятою.

Збірна США у Пекіні впевнено виграла свою групу, що дозволило мати №1 у матчах 1/4 фіналу – виліт від Словаччини й загальна п'ята сходинка.