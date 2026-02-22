Перемога США у класичному хокейному фіналі, золото Ейлін Гу: підсумки останнього дня Олімпіади

Став історією останній, шістнадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. 22 лютого розігрувалося 5 комплектів нагород.

Фрістайлістки визначали найкращу в дисципліні хафпайп. Старт мав відбутися напередодні, але був перенесений через сильний снігопад.

Нарешті вдалося здобути золоту медаль на Олімпіаді в Італії китаянці Ейлін Гу. Вона раніше завоювала "срібло" в слоупстайлі та бігейрі, а в хафпайпі стала чемпіонкою. На рахунку Гу вже шість нагород за двоє Ігор: по три золотих та срібних.

Ейлін Гу Getty images

Партнерка Ейлін по збірній Лі Фанхуей стала другою, а третє місце в активі британки Зої Аткін.

Фрістайл. Жінки, хафпайп

Ейлін Гу (Китай) – 94.75 Лі Фанхуей (Китай) – 93.00 Зоя Аткін (Велика Британія) – 92.50

Останній комплект медалей в лижних гонках був розіграний у жінчоому марафоні. Домінування збірної Швеції тут продовжилося навіть попри хворобу та відсутність у стартовому протоколі дворазової олімпійської чемпіонка Мілана-Кортіни Фріди Карлссон.

Домінувала на трасі її партнерка по команді Ебба Андерссон, яка напередодні стала антигероєм в естафеті через прикре падіння. Андерссон привезла срібній призерці, норвежці Хейді Венг, більше двох хвилин, а бронзовій, швейцарці Наді Келін – майже сім!

Ебба Андерссон Getty images

Ебба завоювала перше олімпійське "золото" в кар'єрі, загалом у неї 6 медалей.

Цікавий епізод стався під час заміни лиж у спеціальних боксах. Росіянка Дар'я Непряєва якимось чином вдягнула не свої лижі, використавши інвентар німкені Катаріни Хенніг. За це "нейтральна" спортсменка отримала дискваліфікацію після фінішу гонки.

Україну могла у цій гонці представляти Анастасія Нікон, однак вона захворіла й на старт не вийшла.

Лижні гонки. Жінки, 50 км, класичний стиль

Ебба Андерссон (Швеція) – 2:16:28.2 Хейді Венг (Норвегія) – +2:15.3 Надя Келін (Швейцарія) – +6:41.5

У бобах-четвірках звично домінували представники Німеччини. Йоганнес Лохнер, Торстен Маргіс, Йорн Венцель та Георг Флейшгауер стали олімпійськими чемпіонами. Раніше Лохнер і Флейшгауер вибороли "золото" бобслейного турніру у двійках.

Getty images

Четвірка Франческо Фрідріха задовольнилась "сріблом", а зробити весь п'єдестал пошани німецьким завадив екіпаж швейцарця Міхаеля Фогта.

Бобслей. Чоловіки, четвірки

Німеччина-1 – 3:37.57 Німеччина-2 – +0.57 Швейцарія – +1.07

Напружений фінал жіночого турніру з керлінгу завершився перемогою збірної Швеції, яка в останньому енді все ж дотиснула команду Швейцарії – 6:5. Для шведок це вже сьома олімпійська медаль, причому четверта золота. Збірна Швейцарії є набагато менш титулованою, на її рахунку наразі три "срібла".

Getty images

Бронзову медаль напередодні здобула Канада, яка обіграла в малому фіналі американок – 10:7.

Керлінг. Жінки

Швеція Швейцарія Канада

Фінал чоловічого хокейного турніру за рівнем напруги та інтриги став окрасою Олімпіади. У вирішальному поєдинку глядачі побачили класичне хокейне протистояння між Канадою та США.

На шостій хвилині матчу сольний силовий прохід із середньої зони здійснив американець Метт Болді й чітко направив шайбу повз воротаря канадців Джордана Біннінгтона. Цікаво, що це був перший кидок в отвір воріт від збірної США.

Канадці не одразу, але перевели гру в зону суперників. У середині другої двадцятихвилинки вихід сам на сам не реалізував лідер "кленових листків" Коннор Макдевід. Тут же Канада отримала півтори хвилини у форматі 5х3, однак і тут воротар Коннор Геллебак та збірна США вистояли.

Не впорався Геллебак із блискучим кистьовим кидком Кейла Макара з правої точки вкидання під дальню стійку на 39 хвилині зустрічі. А на останніх секундах другого періоду після накидання американців від синьої лінії канадців виручила стійка.

У третьому періоді канадці продовжили домінувати. Божевільний сейв зробив Геллебак, коли здавалося, що шайбі вже нема куди подітися, окрім як у ворота американців. В одному епізоді останнім рубежем замість відіграного голкіпера став захисник Чарлі Макевой. А як не влучив у порожній кут воріт збірної США Нейт Маккіннон із трьох метрів, не зрозумів узагалі ніхто.

Getty images

Переможця яскравого фіналу визначив овертайм.

У форматі 3х3 вирішальною стала втрата шайби лідером канадців Коннором Макдевідом у зоні нападу. Вихід утрьох проти одного американці блискуче використали. З передачі Зака Веренскі чемпіонську шайбу закинув Джек Г'юз.

Збірна США взяла реванш у канадців за фінал Олімпіади-2010 у Ванкувері.

Бронзові медалі напередодні здобули чемпіони Пекіна-2022 хокеїсти Фінляндії, які розгромили словаків з рахунком 6:1.

Хокей. Чоловіки

США Канада Фінляндія

Медальний залік

Збірна Норвегії побила свої рекорди Пхьончхана-2018 та Пекіна-2022, відповідно, за кількістю золотих медалей та нагород сумарно. Скандинавська команда завоювала в Італії 41 медаль: 18 золотих, 12 срібних та 11 бронзових.

На другому місці розмістилися американці – 33 нагороди, причому 12 золотих є національним рекордом країни. А ще є 12 срібних та 9 бронзових.

Завдяки здобутій напередодні перевазі в одну срібну медаль над господарями Ігор третю сходинку посіли нідерландці (10-7-3). Італійці мають 10-6-14 та рекорд своєї країни за золотими нагородами на зимових Олімпіадах.

Загалом нагороди здобули представники 29 країн, 19 з яких мають у своєму активі мінімум одне "золото".

Українці втретє в історії їдуть додому з "білої" Олімпіади ні з чим. Сподіваємось, за 4 роки Французькі Альпи-2030 стануть більш щасливими для нашої команди, ніж Мілан-Кортіна-2026.