Де творитиметься історія: усі арени Олімпійських ігор 2026

Зовсім скоро в Італії розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Головну спортивну подію року прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 4 до 22 лютого 2026-го.

Географія Олімпійських ігор-2026 – обширна. Крім Мілана та Кортіна-д'Ампеццо змагання відбуватимуться ще на 6 локаціях (14 арен): Антгольц, Лівіньйо, Предаццо, Тезеро, Верона та Борміо.

Розповідаємо про всі арени, на яких проходитимуть Олімпійські ігри 2026 року.

Мілан

Олімпійський стадіон "Сан-Сіро"

Легендарна футбольна арена, яка цього року відзначить своє 100-річчя, стане місцем проведення церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026. Очікується, що під час церемонії стадіон прийме близько 77 тисяч глядачів.

В самій події візьмуть участь зірки світового рівня, зокрема Андреа Бочеллі, Лаура Паузіні та Мераї Кері. Церемонія відкриття розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Льодова арена в Мілані

Саме ця арена прийматиме змагання з фігурного катання та шорт-треку. Вона розрахована приблизно на 10 тисяч глядачів, і Льодову арену в Мілані прийнято вважати однією з найкращих спортивних споруд Європи.

Змагання з фігурного катання розпочнуться 6 та триватимуть до 19 лютого. Шорт-трек триватиме з 9 до 20 лютого.

Арена "Санта-Джулія"

Сучасна споруда, яку побудували саме до Ігор-2026. "Санта-Джулія" прийме змагання з хокею. Арена розрахована на 14 тисяч глядачів. Також поруч з нею розташований каток, де команди проводитимуть тренування.

Арена "Ро"

Розташована в самому серці Льодового парку та також прийматиме хокейні матчі. Вона збудована на базі колишнього виставкового комплексу "Fiera Milano Rho" для Ігор-2026. "Ро" вміщує 16 тисяч глядачів.

Змагання з хокею розпочнуться 5 лютого. Останні хокейні матчі заплановані на 22 лютого.

Ковзанярський стадіон

Прийматиме змагання з ковзанярського спорту. Цей стадіон також розташований на території Льодового парку. Сама арена розрахована на близько 6,5 тисяч людей.

Загалом на Олімпійських іграх розіграється 14 комплектів медалей у ковзанярському спорті. Змагання триватимуть з 7 до 21 лютого.

Кортіна-д'Ампеццо

Олімпійський стадіон для керлінгу

Розташована в самому серці Доломітових Альп, в оточенні гірських засніжених вершин, і прийматиме змагання з керлінгу. Окрім цього, саме тут відбудеться церемонія закриття Паралімпійських ігор 2026.

Стадіон був збудований за рік до Ігор-1956, перших, які приймала Італія. Зараз арена розрахована на 3500 глядачів на змаганнях та 3700 людей на церемонії закриття.

На Олімпійських іграх 2026 саме змагання з керлінгу триватимуть найдовше – розпочнуться 4 лютого, а завершаться 22-го.

olympics.com

Санно-бобслейний центр

А це місце стане домашнім для змагань одразу з трьох видів спорту: бобслею, скелетону та санного спорту. Центр побудований на місці відомої траси, що приймала змагання на Іграх-1956. Також тут пройдуть зимові юнацькі Олімпійські ігри 2028.

Загалом об'єкт має площу близько 8 гектарів. Першими локація прийматиме змагання з санного спорту, які розпочнуться 7 лютого, та триватимуть до 12-го. Одразу після них стартує скелетон (з 12 до 15 лютого), а потім і бобслей (з 15 до 22 лютого).

IBSF

Гірськолижний центр "Тофана"

Прийматиме змагання з гірськолижного спорту серед жінок та з паралімпійського гірськолижного спорту серед жінок та чоловіків. Арена названа на честь Ле-Тофане – одного з найзначніших гірських масивів у Східних Доломітових Альпах.

Схил "Олімпія делле Тофане" є дуже швидкісним. І траса, розташована на цьому схилі, вважається однією з культових у світі. Вона приймала змагання з гірськолижного спорту ще на ОІ-1956. Її довжина складає 2560 метрів, а перепад висот – 750 метрів.

Змагання з гірськолижного спорту серед жінок на Олімпіаді-2026 розпочнуться 8 лютого, та триватимуть до 18-го.

Антгольц

Біатлонний стадіон

Одна з мекки світового біатлону, яка постійно приймає змагання найвищого рівня – Кубок світу, чемпіонат світу. Комплекс розташований неподалік кордону з Австрією на висоті 1600 метрів і вперше прийматиме Олімпійські ігри.

Стадіон розрахований на 19 тисяч глядачів. 8 лютого на ньому відбудуться перші змагання з біатлону. Фінальний заїзд запланований на 21 лютого.

Лівіньйо

Парк для лижної акробатики та могулу

Розташований на південно-західному схилі долини Лівіньйо та прийматиме змагання з фрістайлу, а саме трьох його дисциплін: акробатики, могулу та паралельного могулу. Траса для акробатики має довжину близько 150 м, а для могулу – 235 м. Вони розташовані біля підніжжя схилу.

Парк може прийняти 3 тисячі уболівальників. Першими відбудуться змагання з могулу, які триватимуть з 10 до 12 лютого. Після нього стартує дебютант – паралельний могул (10-12 лютого), а закриватиме програму акробатика (з 17 до 21 лютого).

Сноупарк

Прийматиме змагання зі сноубордингу та решти видів фрітайлу: скі-кросу, хафпайпу, слоупстайлу та бігейру. Сноупарк має цікавий дизайн – 5 різних змагальних зон мають спільний фініш.

Траса для скі-кросу має довжину 1100 метрів, висота схилу для хафпайпу перевищує 7 метрів, а трамплін для змагань з бігейру – понад 50 метрів у висоту.

Вже 5 лютого розпочнуться змагання зі сноубордингу, які триватимуть до 18 лютого. Також з 7 до 10 лютого проходитиме турнір зі слоупстайлу, потім з бігейру (14-17 лютого), з 19 до 21 лютого триватиме хайпайп, а з 20 до 21 – скі-крос.

Предаццо

Стадіон для стрибків з трампліна

Тут відбудуться змагання зі стрибків з трампліна, а також лижне двоборство (а саме частину зі стрибками з трампліна). Стадіон відкрили у 1989 році, він займає площу в 3000 квадратних метрів і має два основні трампліни та три тренувальні трампліни меншого розміру.

Змагання зі стрибків з трампліна триватимуть з 7 до 19 лютого, а лижне двоборство проходитиме з 11 до 19 лютого.

Тезеро

Лижний стадіон

Розташований на висоті 850 метрів над рівнем моря та має траси довжиною 19 кілометрів. Крім лижних гонок тут стартуватимуть і майстри двоборства. Арена вміщує кілька тисяч глядачів.

Першими на старт вийдуть представники лижних гонок (7 лютого), вони ж завершать свої змагання останніми (22 лютого). А ось гонки в межах лижного двоборства триватимуть з 11 до 19 лютого.

Верона

Олімпійська арена (Арена ді Верона)

На ній не буде відбуватися жодних змагань, але вона виконуватиме важливу роль: прийматиме Церемонію закриття Олімпійських ігор-2026 та Церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Це третій за величиною римський амфітеатр Італії, який побудували ще в 30 році нашої ери для проведення гладіаторських боїв. Арена зможе прийняти понад 12 тисяч глядачів.

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року відбудеться в неділю, 22 лютого. Старт події запланований на 21:00 за київським часом. Там виступить всесвітньо відомий танцюрист балету Роберто Болле. Також будуть залучені хор та оркестр фонду Арена ді Верона.

Борміо

Гірськолижний центр "Стельвіо"

Прийматиме чоловічі змагання з гірськолижного спорту та лижного альпінізму та зможе вмістити 7 та 4 тисячі глядачів на кожному з видів спорту відповідно. Траса для катання на гірських лижах славиться своєю складністю: має довжину 3442 метри, перепад висот – 1023 метри, а максимальний ухил дорівнює 63%.

А траса для лижного альпінізму прийматиме спринтерські перегони довжиною 610 метрів з 70-метровим підйомом по вертикалі, та змішану естафету завдовжки 1310 метрів із 135-метровим підйомом по вертикалі. Старт та фініш змагань з лижного альпінізму пройде у зоні фінішу траси для гірських лиж.

Змагання з гірськолижного спорту триватимуть з 7 до 18 лютого, а турнір з лижного альпінізму розпочнеться на наступний день, та завершиться 21 лютого.