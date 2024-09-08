5 золотих медалей. Підсумки виступу українських спортсменів 7 вересня на Паралімпіаді-2024

7 вересня, у десятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 75 комплектів медалей у 13 видах спорту. На рахунку українських спорсменів 12 нагород.

У легкій атлетиці Ігор Цвєтов на дистанції 200 метрів у класі T35 зумів здобути золоту медаль. Україну у цій дисципліні також представляв Іван Тєтюхін, який прийшов до фінішу п'ятим. У Парижі Цвєтов також здобув золото на дистанції у 100 метрів.

Віктор Дідух виборов золоту медаль у настільному тенісі. Українець у п'ятисетовому матчі здолав китайця Чжао Шуайя. Раніше Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).

Скарбничка збірної України поповнилася нагородою в дзюдо. Анастасія Гарник піднялася на першу сходинку п'єдесталу пошани. У фінальному поєдинку вагової категорії понад 70 кг (клас J1) суперницею 28-річної українки була бразилійка Еріка Зоага. Гарник здобула перемогу іппоном — 10:0. На шляху до фіналу наша дзюдоїстка перемогла Ферузу Екгашеву з Узбекистану (10:0) та американку Крістеллу Гарсію (10:0).

Також представник України виграв золото в чоловічій ваговій категорії до 90 кг дзюдо серед представників класу J2. У фінальному поєдинку 38-річний Олександр Назаренко переміг на 14 років молодшого француза Латчуманая Геліоса — 1:0. На шляху до фіналу Назаренко здолав італійця Сімоне Каннізаро (11:0) та Давурхона Караматова з Узбекистану (10:0). Зазначимо, що для Назаренка це третя в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор. У Ріо-2016 він став срібним призером, а в Токіо-2020 здобув бронзу.

У плаванні на 50 метрів батерфляєм у класі S7 Андрій Трусов завоював золоту нагороду з європейським рекордом — 28,75. Ще один український плавець Євгеній Богодайко фінішував шостим. А Юрій Шенгур показав найгірший час у кваліфікації та не зміг вийти у фінал. Зазначимо, що для Трусова це п'ята медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він став срібним призером на 200-метрівці комплексним стилем, 100-метрівці на спині, 400-метрівці вільним стилем, а також виграв золото в запливі на 50 метрів вільним стилем.

Андрій Трусов Getty Images

Україна поповнила медальну скарбничку нагородою у веслуванні на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів (клас KL2). Микола Синюк здобув бронзову медаль.

Юрій Бабинець виборов бронзу у паверліфтингу у ваговій категорії до 88 кг. 29-річний паверліфтер приніс Україні першу медаль у цій дисципліні на Паралімпіаді-2024. Зазначимо, що це його дебютна нагорода на Іграх.

У чоловічому плаванні на 200 метрів комплексним стилем у класі SM10 український спортсмен Ігор Німченко здобув бронзову нагороду, пропливши дистанцію за 2:13,73 хвилини.

Також українські спортсмени здобули дві медалі в завершальній для себе дисципліні з плавання на Паралімпійських іграх 2024. У класі S3 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук здобули відповідно срібну та бронзову нагороди на 200-метрівці вільним стилем. Для 23-річного Остапченка це четверта медаль на Паралімпіаді-2024, 35-річний Паламарчук вдруге піднявся на п'єдестал пошани у Франції.

Українська спортсменка з настільного тенісу Марина Литовченко виграла срібну медаль у класі WS6. У фіналі 33-річна українка програла у чотирьохсетовому матчі Наджлах Аль-Дайєні з Іраку — 11:8, 4:11, 10:12, 6:11.

Жіноча паралімпійська збірна України з фехтування на колісних кріслах стала срібним призером Паралімпійських ігор 2024 у змаганнях шпажисток. У фінальному поєдинку Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Наталія Морквич та Надія Дьолог поступилися команді Китаю (37:45), не зумівши стати паралімпійськими чемпіонками.

Євгенія Бреус ФФУ

Своєю чергою українська чоловіча збірна з фехтування не змогла вийти до 1/2 фіналу. Українські шпажисти поступилися Польщі (34:45) у чвертьфіналі.

Останню путівку до фіналу у каное-одиночці на 200 метрів, клас VL3 вирвала Наталія Лагутенко, Щоправда, у фіналі вона фінішувала сьомою.

У чоловічому фінальному забігу на 200 метрів у класі T37 Микола Райський фінішував останнім — 8-ме місце.

У жіночому плаванні на 100 метрів на спині у класі S6 українка Ганна Гонтар фінішувала четвертою із часом 1:25,72 хвилини, та не змогла принести Україні медаль у цій дисципліні. Золото зі світовим рекордом здобула китаянка Жанг Юань, срібло отримала американка Маркс Еллі, а бронзу виборола представниця Канади Ньювкірк Шелбі.

У класі S4 плавець Дмитро Виноградець фінішував шостим у фіналі 50-метрівки на спині. Також Вероніка Коржова не пробилася до фіналу жіночої 50-метрівки батерфляєм у класі S7. У класі S11 Марина Піддубна фінішувала п'ятою у фіналі 100-метрівки вільним стилем, Катерина Ткачук провалила кваліфікацію цієї дисципліни. А в плаванні на 100 метрів вільним стилем у класі S4 26-річна Марина Вербова фінішувала п'ятою.

Отже, за підсумком десяти змагальних днів Україна завоювала 79 медалей: 21 золоту, 26 срібних та 32 бронзові, і розташувалася на 7 місці медального заліку.