🥇 Українець Цвєтов виграв третє в кар'єрі золото Паралімпійських ігор
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 100 метрів серед представників класу Т35.
Українець Ігор Цвєтов впевнено виграв золоту медаль, зупинившись за чотири соті секунди від світового рекорду. Для 30-річного спортсмена це третє паралімпійське золото після двох перемог у Ріо-2016, де він виграв забіги на 100 та 200 метрів.
Загалом же Цвєтов здобув п'яту в кар'єрі нагороду найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. Ще двічі він піднімався на другий щабель п'єдесталу пошани у Токіо-2020.
Символічно, що головними суперниками Цвєтова були росіяни, що виступають у нейтральному статусі — Артем Калашян та Дмітрій Сафронов. Українець залишив їм лише срібло та бронзу.
Ще один наш земляк, 19-річний Іван Тетюхін, для якого це дебютна в кар'єрі Паралімпіада, фінішував шостим.
Біг на 100 метрів, чоловіки. Клас Т35
1. 🥇 Ігор Цвєтов (Україна) — 11,43
2. 🥈 Артем Калашян ("нейтральний") — 11,70
3. 🥉 Дмітрій Сафронов ("нейтральний") — 11,79
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6. Іван Тетюхін (Україна) — 12,07
На минулій Паралімпіаді 2021 року Ігор Цвєтов, який здобув тоді срібло, запам'ятався тим, що відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі. Цього разу компанію на подіумі, на жаль, йому знову склали "нейтральні" параатлети.
Для збірної України це 33-я медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 5 золотих, 12 срібних і 16 бронзових нагород.
За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.