Ганчірка висітиме поруч: Цвєтов — про перемогу над "нейтральними" росіянами

Український параатлет Ігор Цвєтов жорстко висловився про "нейтральних" спортсменів із Росії, та розповів про умови підготовки до Парадімпіади-2024.

Його слова передає Суспільне.

"Країна-агресор думала, що ми відпочиваємо у такий складний час. Що вони нас обстрілюють, а ми ховаємося, адже умови тренування досить складні були. Постійні обстріли, руйнування спортивних об'єктів — це дуже вплинуло на нашу підготовку. Але ми не здаємося і йдемо лише вперед. Бо разом — ми сила. Прапор України майорітиме на першому місці, а нейтральні спортсмени, як казали деякі люди — "ганчірка" висітиме поруч", — сказав Ігор.

На Паралімпійських іграх 2024 Цвєтов здобув дві золоті медаль — у бігу на 200 метрів, та у бігу на 100 метрів.

На минулій Паралімпіаді-2021 30-річний спортсмен, який здобув тоді срібло, запам'ятався тим, що відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 71 медаль: 18 золотих, 23 срібних та 30 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.